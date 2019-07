Bungalov postavený na klíč byl jasnou volbou. Majitelka z něho má radost

Nejdřív trochu osvěty. Koncept bungalovu přinesla do Austrálie britská armáda z Indie. Později se rozšířil i do USA, Kanady a dále do světa. Původně byly bungalovy symetrického, nejčastěji čtvercového nebo obdélníkového půdorysu velmi jednoduše členěné a téměř výhradně postavené ze dřeva.

Jednopodlažní dům nevýrazného stylu se stal dominantním prvkem předměstí velkých měst. I když jsou často považované za pohromu australské architektury, díky jednoduché konstrukci a levné výstavbě přetrvává tento typ domu dodnes a v průběhu staletí se od něj odrazilo na desítky upravených variant, od zcela prostých dělnických domů po načančané a překombinované viktoriánské rezidence.

Bungalov obvykle obsahoval dvě až čtyři místnosti kolem centrální chodby, kuchyně byla často samostatná a vstupovalo se do ní ze zadní kryté verandy, kde se nacházela také spíž nebo koupelna. Kromě výjimečných případů měl bungalov vždy krytou vstupní verandu s masivními nosnými sloupy a často i přidružené kryté verandy opatřené nábytkem na zbývajících stranách.

Bylo to dáno teplými klimatickými podmínkami oblastí, kde se nejčastěji tyto domy stavěly. Obyvatelé trávili na verandách významnou část dne, často na nich i spali.

Tento koncept je podobný takzvanému rodovému domu, kde je rovněž počítáno s tím, že život probíhá především venku a dovnitř se obyvatelé uchylují jen na krátkou část roku, kdy nastanou chladné dny. Za tím účelem byl běžně v bungalovu krb, který vystupoval ze stěny.

Bungalovy dneška představují moderní životní styl obyvatel, pro které je výraz „překombinovaný“ tak vzdálený, jako pro Čecha Austrálie. Jednoduchost a velký vnitřní prostor jsou stále dominantním rysem domu, jen moderní technologie přinesly přidanou hodnotu v podobě možnosti tenčích stěn při zachování dostatečné tepelné izolace.

Rozhovor s Lenkou - majitelkou bungalovu za Prahou

Vy jste o zděném domě vůbec neuvažovala?

Ve zděném domě už jsem žila a ten druhý byl od počátku zamýšlen jako dřevostavba. Když jsem byla v Austrálii, bungalov se mi zalíbil jednoduchou, účelnou konstrukcí a zároveň vzdušnou koncepcí a rychlou výstavbou.

Bungalovy u nás staví téměř každá firma. Podle čeho jste se rozhodovala?

Měla jsem několik variant, pro zvolenou firmu jsem se rozhodla na základě referencí a po návštěvě vzorového domu. Mám ráda jednoduchost, u domu mě zajímaly všechny projekční detaily, skladba konstrukce, kvalita materiálů i technologické postupy a kvalita provedení. Také jsem chtěla firmu, která nebude na trhu nováčkem. Jedním z důležitých aspektů pro finální výběr pak byla doživotní záruka na konstrukci. To není běžná věc a přitom je velice podstatná. Tím, že jsem se rozhodla pro dům na klíč včetně základové desky, jsem tuto záruku získala.

Když říkáte dům na klíč, co vše bylo zahrnuto v ceně?

Od základové desky, přes kompletní stavbu, po vybavení domu k okamžitému nastěhování včetně podlahových krytin, obkladů, dlažby, sanitárního vybavení, topení, oken, dveří, vymalování… Sama jsem si poté zařizovala zemní práce pro retenční nádrž na dešťovou vodu, zámkovou dlažbu, plot, zahradu a chodníčky. Bylo to poměrně nákladné, já jsem to dost podcenila. Doporučuji stavebníkům zahrnout dokončovací práce do rozpočtu.

Přílišná členitost neumožňuje plnohodnotné využití prostoru, zvyšuje náklady i potřebu energie.

Jaký je váš bungalov?

Bungalov byl naplánován a navržen pro bydlení v neformálním, otevřeném uspořádání a se záměrem, aby každý pokoj měl výhled do zahrady. Kuchyně, jídelna a obývák jsou úhledně koncipované do jednoho prostoru, který přerůstá do zastřešené terasy umístěné v jihozápadním rohu domu. Díky použití masivních dřevěných prvků působí terasa severským dojmem. Je to také jediné místo v domě, kde je dřevo přiznané. Navazující minimalistický interiér je k němu subtilním a moderním kontrastem.

Takto řešená terasa je standardně v nabídce vybrané firmy?

V nabídce je klasická omítka, ale zvolila jsem toto řešení z estetických i praktických důvodů. Dřevo působí tepleji a je i měkčí na dotek. Celkově působí prostor na terase útulněji a je to zajímavý designový prvek spolu s dřevěným podbitím střechy ve stejném odstínu. Na terase trávíme za hezkého počasí hodně času.

Říkala jste, že jde o typový dům?

Ano, ale společně s architekty jsme dopracovali celý koncept tak, aby vyhovoval mojí představě. Projekt je tedy s individuálními úpravami. Kromě terasy jde i o zvětšení půdorysu a úpravu vnitřních dispozic. Máme větší obývák a více francouzských oken, kterými lze vyjít ven přímo na terasu. Dům je krásně vzdušný a prosvětlený.

Ještě k topení v ceně, tam patří i kachlová kamna? Není to trochu předimenzované?

Ne, krbová kamna jsou české výroby, našla jsem je na veletrhu. Zaujal mě zajímavý design a vhodnost použití do dřevostavby a přiměřený výkon. Oheň v obytném prostoru dělá útulnou atmosféru. Jsou skvěle funkční, vytopí v zimě i přilehlé místnosti. Mám z nich velkou radost. Jinak je tu podlahové topení – elektrické kabely a místnosti se regulují nastavením teploty termostatu. V ložnicích jsou umístěny konvektory pod oknem. Je to velmi praktické, místnost se okamžitě vytopí, kdykoliv je třeba. Doporučuji nešetřit na izolaci, dům je více zateplený a okna mají trojskla.

Co se týká klimatické pohody, jak se v domě cítíte?

Cítím se báječně. Je příjemné, že v dřevostavbě nejsou patrné žádné klimatické výkyvy, taková ta syrovost zděného domu, když se vrátíte třeba z dovolené nebo když se netopí.

Technické parametry

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Zastavěná plocha: 139,6 m²

139,6 m² Podlahová plocha: 98,2 m²

98,2 m² Dispozice: 4+kk

4+kk Konstrukční systém: sendvičový panel, difuzně uzavřená konstrukce

sendvičový panel, difuzně uzavřená konstrukce Teplo: podlahové vytápění elektrické, nástěnné konvektory

podlahové vytápění elektrické, nástěnné konvektory Větrání: přirozené okny

přirozené okny Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,16 W/m²K

U = 0,16 W/m²K Projekt a realizace: VEXTA a. s.

