Pořídili si dřevostavbu zateplenou polystyrenem. A jsou nadšeni

Majitelé využili příležitosti a koupili pozemek v obci blízko Nitry. Vyžadoval sice hodně terénních úprav, ale investice se vyplatila. Mladá rodina si postavila dům podle vlastních představ bez jakýchkoli omezení.

Rodina tráví celé léto u bazénu. V letní kuchyni mají všechno potřebné. „Nemáme potřebu jezdit někam na dovolenou,“ směje se majitelka.

Náhoda je přivedla ke kamarádovi, jehož stavební firma realizuje montované dřevěné domy. Projekt spolu přepočítali a zjistili, že dřevostavba umožní zrealizovat vysněné bydlení v rámci rozpočtu.

„Jako první nás příjemně překvapila cena montovaného dřevěného domu. Po konzultacích s odborníky jsme objevili i další pozitiva. Kromě rychlosti výstavby a ekologického aspektu nás oslovila i možnost realizace podle našich individuálních požadavků, kterých nebylo málo,“ popisuje investor.

Dům postavili za devět měsíců, hrubá stavba přitom byla hotová za týden. Má téměř nulovou spotřebu energie, což dokázala i odborná měření. V porovnání se zatepleným zděným domem, ve kterém bydleli předtím, mají náklady na energie téměř o 34 procent nižší. Užitková plocha je přitom jednou tak velká.

Netradiční řešení

Majitel chtěl od začátku dřevěnou konstrukci zateplit netradičně použitím expandovaného polystyrenu v sendvičové konstrukci mezi stojkami a mezi krokvemi na střeše. Po konzultacích s realizátorem a architektem obhájil výhody zateplení dřevostavby tímto způsobem.

„Běžně se při stavbě dřevěného domu jako tepelný izolant používá minerální vlna. Z vlastních zkušeností na stavbách vím, že minerální vlna může po čase sedat a neizoluje jako předtím. Může také docházet k jejímu vlhnutí nebo plesnivění. Zateplení dřevostavby s EPS se většina realizátorů vyhýbá proto, že jde o proces náročný na preciznost. Počítá se doslova každý milimetr. Výsledek však stojí za to,“ vysvětluje majitel.

Prostor mezi nosnými sloupky zateplovali manželé svépomocí. Manželka řezala odporovým drátem panely na milimetr přesný rozměr. Manžel s kamarádem je následně aplikovali do konstrukce. Proces byl o to složitější, že polystyren vrstvili a spoje překládali, aby se vyhnuli možným tepelným mostům.

„S firmou, která dům stavěla, jsme se dohodli, že tuto část si zařídíme sami. Oni měli zkušenosti jen s minerální vlnou, která povoluje drobné nepřesnosti. V případě polystyrenu je potřeba být na milimetr přesný,“ vysvětluje majitel.

Navzdory tomu stačil trojici na práci jediný víkend. „Když po víkendu přišli chlapi na stavbu, nevěřili vlastním očím. Prostor mezi hranoly byl vyplněný polystyrenem. Mysleli si, že to bude trvat tři týdny,“ objasňuje majitel domu.

Další výhodou použití polystyrénu v dřevostavbě je jednoduchá a rychlá instalace drážek na vodu a elektřinu pomocí odporové smyčky.

Podkroví zateplili polystyrenem

Expandovaný grafitový polystyren se netradičně využil i k zateplení střechy. Tepelněizolační vrstva v celkové tloušťce 40 centimetrů zabraňuje nejen ochlazování, ale také přehřívání podkrovního prostoru. Výhodou zateplení šikmé střechy polystyrenem? Pokud jsou konstrukční dřevěné profily (KVH)dostatečně vysušené, nehrozí sesunutí tepelné izolace a vznik tepelného mostu. „Nestane se také, že se ve střeše zabydlí kuna,“ dodává majitel.

Nařezané tenké panely se vložily tak, aby kopírovaly rovinu krokví. Opět se zabudovaly ve třech vrstvách, aby se eliminovalo riziko vzniku tepelných mostů Případné mezery se vyplnily PUR pěnou. Takto připravená konstrukce se zakryla finální vrstvou z polystyrenu. Vznikl homogenní podhled. Pohledovou stranu podstřešního prostoru nakonec obložili dřevěným obkladem v bílé barvě, který navozuje severskou atmosféru.

Zdravé klima k nezaplacení

Majitelé si komfort bydlení v dřevostavbě zateplené polystyrenem nemůžou vynachválit. Při výstavbě dřevěného domu se minimalizují mokré procesy, díky tomu nevzniká zbytečná vlhkost. V jednotlivých místnostech jsou umístěné meteostanice, které permanentně měří vlhkost. Ta se celou dobu drží v optimálním rozmezí 45 až 55 procent.

Otevřený a prosvětlený prostor pod střechou působí atraktivně a zvyšuje komfort bydlení. Měření spotřeby energie navíc dokázaly, že toto řešení neznamená zvýšené náklady na vytápění.

Vhodně zvolená hloubka tepelněizolačního materiálu sendvičové konstrukce pomáhá snižovat náklady na vytápění v době zimní sezóny. Velké prosklené plochy orientované na jih zabezpečují dostatek solárního tepla v době chladných dní. Objekt se navíc vyhřívá pomocí teplovodního podlahového topení s nastaveným automatickým režimem, nebo kachlovými kamny, které dominují obývacímu pokoji.

Izolace z polystyrenu zároveň zabraňuje přehřívání interiéru v letních vedrech. Majitelé se už osvojili správný režim větrání a stínění, v létě tak nepotřebují ani klimatizaci.

„Při dlouhotrvajících vedrech samozřejmě stoupá i teplota v interiéru, ale stále je to snesitelné,“ vysvětluje majitelka. V tomto směru pomáhají s větráním střešní okna, která se automaticky otevřou, když teplota venku klesne. Nahromaděné teplo tak odvětrají.

Prostor pro každého člena rodiny

Architektka Martina Mrkvicová navrhla dřevostavbu včetně interiéru podle představ a požadavků mladé rodiny. „Když mě majitelé oslovili s nabídkou vytvořit projekt na jejich rodinný dům, měli představu o svém budoucím bydlení. Navzdory tomu si po vzájemném dialogu nechali vždy poradit. To nebývá časté. Lidé většinou buď nevědí, co by chtěli, nebo právě naopak tvrdohlavě jdou za svojí představou,“ vysvětlila architektka.

Velkorysá užitková plocha přízemí 300 m2 umožnila vytvořit prostorné pokoje pro všechny členy rodiny i atraktivní společenskou místnost s rafinovaným jídelním stolem, který se snadno promění na biliárdový.

Dětské pokoje poskytují chlapcům dostatek prostoru na hraní i plnění povinností.

V předchozím domě byly dětské pokoje umístěné na poschodí, což majitelům překáželo. Proto se rozhodli umístit denní i noční část do přízemí. Schodiště propojuje přízemí s malou pracovnou o velikosti 20 m2, ze které je otevřený výhled do obývacího pokoje.

Manželka měla požadavek na samostatnou kuchyň, kterou je možné uzavřít. „Jednou z nejdůležitějších věcí byla pro nás oddělená uzavíratelná kuchyň od obývacího pokoje. Dnes je velmi moderní spojovat tyto dvě místnosti do jedné, nám to ale nevyhovuje. Druhým nejdůležitějším kritériem byla velikost místnosti. Věděli jsme, že dětský pokoj s půdorysem 10 m2 stačit nebude,“ říká majitelka domu.

„Úlohou architekta je i korigovat představy klienta tak, aby výsledek byl estetický i praktický. To se v tomto případě podařilo. Spolupráce na interiéru pokračovala později i v exteriéru, takže výsledek působí harmonicky a všechno se navzájem doplňuje,“ doplnila architektka Martina Mrkvicová.

Dostatek denního světla a čerstvého vzduchu

V době teplých dní tráví rodina nejvíc času u bazénu, vedle kterého postavili letní kuchyň s potřebným zázemím. „V letní kuchyni trávíme téměř celé léto. Kluci se koupou, já chystám oběd nebo večeři a jsme stále spolu. Potom je nám čas strávený v domě vzácnější,“ směje se majitelka. Dostatek denního světla a čerstvého vzduchu si však chtěli dopřát i v domě.

Zimní zahrada, která nabízí zelený výhled do zahrady, měla být původně otevřenou terasou, majitelé si to ale nakonec rozmysleli. Terasu uzavřeli proskleným portálem. Dřevěná okna s trojsklem pomáhají vyhřívat dům pomocí solárních zisků v zimním období. V létě se majitelé chrání před přehřátím interiéru screenovým stíněním.

Původně tmavou koupelnu prosvětluje světlovod. Ten zároveň pomáhá šetřit energii, protože přes den není potřeba svítit umělým světlem.

Na zimní zahradu navazuje prostorný obývací pokoj s jídelní částí. Jednopodlažní dům je otevřený až po střechu. Centrální prostor si proto žádal prosvětlení i přes střechu. Pár střešních oken Velux pomáhá přivádět do prostoru dostatek denního světla a čerstvého vzduchu.

„Téměř všichni moji známí mě odrazovali od prostoru otevřeného až po krov v obývacím pokoji. Prý se mi zbytečně prodraží vytápění. Bydleli jsme ve dvoupatrovém domě, kde byly standardně rozmístěné pokoje, a tím pádem i stropy. V malých prostorech se vzduch vydýchá, minimálně ve chvíli, kdy se sejde víc lidí. Podstatné je, že když se nás potká víc, tak to není na kvalitě vzduchu vůbec znát. Nepotvrdily se ani obavy o předraženém vytápění, právě naopak,“ říká spokojený majitel.

Vzhledem k výšce umístění jsou střešní okna vybavená systémem Velux Integra, pomocí kterého se dálkově ovládají okna i předokenní rolety. Tento systém zároveň umožňuje automatické nastavení stínění a větrání. Střešní okno prosvětluje i pracovnu a poschodí.

Denní světlo dopřáli majitelé i tmavému prostoru koupelny a vstupní haly. Tmavá místa příjemně prosvětlují světlovody. Pomáhají také šetřit energii, protože díky nim není potřeba tolik svítit denním světlem.