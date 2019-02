Vytápění v pasivní dřevostavbě přijde rodinu na 1 500 korun měsíčně

Ondřej a Zuzana původně vůbec nechtěli stavět dům. Hledali v Senci velký byt pro čtyřčlennou rodinu. Náhoda jim však přivedla do cesty vhodný pozemek téměř v centru města a s podporou odborníka z rodiny se pustili do stavby.

A protože stavět jiný dům než v pasivním standardu podle nich nemělo smysl, zrodily se plány na energeticky pasivní dřevostavbu. Realizátora, společnost Drevstav Slovakia, si vybrali pro výborné reference a dlouholeté zkušenosti v oblasti dřevostaveb. Výběr se jim vyplatil.

Pracovníci z Drevstavu byli rychlí, precizní, dodržovali termíny a nezanechali žádný nepořádek. „Základy se začaly kopat 17. dubna a v srpnu již bylo v podstatě všechno dokončeno. Čekalo se jen na obklady, které jsme objednali po vlastní ose,“ vysvětluje Zuzana.

Cena za pasivní standard

Pasivní standard dvoupodlažní dřevostavby potvrdil po ukončení stavby takzvaný blower door test, a jelikož majitelé v ní prožili dvě zimy a jedno léto, mohou komfort bydlení hodnotit.

„Je to opravdu cítit na nákladech. V lednu nám přišlo vyúčtování za elektřinu a vycházelo to přibližně 1 500 korun na měsíc. To zahrnuje spotřebu tepelného čerpadla, tedy vytápění a přípravu teplé vody, ale i osvětlení a všechny elektrospotřebiče v domě,“ dodává majitelka.

Dům se vytápí zemním tepelným čerpadlem země/voda s hloubkovým vrtem asi 60 m, kde je stálá teplota, spotřeba elektrické energie na vytápění je opravdu minimální.

Ať je zima, nebo léto

V létě se majitelé cítili v domě velmi příjemně. Interiér jim chladí tepelné čerpadlo a pomáhá mu i větrací systém s rekuperací. „Trochu jsem se toho bála, protože nemám ráda, když jsou žaluzie stále zatažené, ale nebylo to potřeba,“ říká s úsměvem Zuzana.

Venkovní žaluzie s širokými lamelami mohly být natočeny v mírném úhlu, aby byl v domě dostatek světla a přitom se interiér nepřehřál. Po celé léto se v něm udrželo příjemných 23 až 24 °C, a to i v prostorech pod střechou. V létě poskytují přirozené stínění od ulice i vzrostlé javory. V zimě však stromy opadají a domu dopřejí příjemné tepelné zisky z odpoledního slunce.

Obálka domu

Energetický standard zajistila kvalitní tepelná izolace obvodových stěn, okna s izolačními trojskly a důkladná eliminace tepelných mostů v celé „obálce“ domu. Obvodová stěna má sendvičovou konstrukci s 20 cm izolace z minerální vlny uvnitř a 22 cm polystyrenu zvenčí.

Vnější žaluzie so širokými lamelami mohou být v létě natočeny v mírném úhlu, tak aby byl v domě dostatek světla a přitom se interiér nepřehříval.

„Známí se nám smáli, že takovou izolaci nedávají ani na Oravě. Ale my jsme chtěli mít tepelnou pohodu pojištěnou,“ vzpomíná majitelka domu. Sádrokartonové vnitřní příčky s izolací z ekologické minerální vlny ECOS zároveň vytvářejí dobrou akustickou pohodu. Ideální je i orientace ke světovým stranám: dům kopíruje linii ulice a zároveň má denní zónu otočenou na sluneční stranu a technické prostory na severní.

Energeticky pasivní rodinný dům v Senci Užitková plocha: 173 m2 (zahrnuje obě podlaží spolu s technickou částí a garáží) Projekt: Projektateliér Realizátor: Drevstav Slovakia

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo pracuje tak, že odebírá teplo ze vzduchu, země nebo z vody, a přeměňuje je na vyšší teplotní úroveň.

Při výběru přírodního zdroje pro tepelné čerpadlo zvažovali majitelé zejména jeho dostupnost a vydatnost. Vybrali si zem, kde jsou sice vyšší investiční náklady, ale i vysoká účinnost. Nemrznoucí ekologická směs glykolu a vody cirkuluje v zemním kolektoru, kde se ohřívá, a následně putuje do primárního výměníku tepelného čerpadla, které z ní odebere teplo. Tento cyklus se neustále opakuje.

Energie ze země se v tomto případě odebírá prostřednictvím hlubinného vrtu, který lze udělat až na malé výjimky kdekoli, s minimálními požadavky na prostor. Tepelné čerpadlo v Senci odebírá teplo z 60 m hlubokého vrtu pod zahradou, hloubka i počet vrtů však mohou být v jiných podmínkách odlišné.

