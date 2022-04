Herečka Denisa Pfauserová žije na Letné v mezonetovém království

Denisa pochází z Prahy, ale vyrůstala v okrajové části Dubeč, dalo by se tedy říci, že dětství prožila skoro na vesnici. „Měli jsme domeček, sousedé chovali slepice, celé dny jsme jezdili na kole, ale když jsem byla větší a chtěla jsem do centra na diskotéku, za dvacet minut jsem tam byla.“ U rodičů zůstala až do dob studií, kdy se přestěhovala přímo do centra, na Malostranské náměstí.

„To bylo krásné bydlení, z postele jsem viděla přímo na kostel svatého Mikuláše,“ vzpomíná. Další stěhování už bylo do bytu poblíž Strossmayerova náměstí, který si mohla do všech detailů zařídit a vtisknout mu tak svou tvář. A to se opravdu povedlo. Celý byt je světlý, vzdušný a působí velice útulně.

Spodní část tvoří velký obývací prostor s retro kuchyní vyrobenou na míru. „Ta vysloveně moderna, kde to vypadá jako v ordinaci, se mi nelíbí, mám ráda styl Provence, v tom je ostatně vybaven celý byt,“ vysvětluje Denisa.

„I když úplně všechno jsem tomu podřídit nechtěla, líbí se mi kombinace s moderními kousky, ale chci, aby celek působil útulně. Oslovil mě takzvaný hygge styl. Tento typ zařizování interiéru pochází z Dánska a zjednodušeně řečeno se máte v takto zařízeném bytě cítit útulně, asi jako když sedíte s přáteli v zimě ve vytopené horské chatě, kolem plápolají svíčky, všude je spousta polštářů a dek a v kuchyni bublá na plotně večeře.“

Před příchodem pandemie v kuchyni příliš času netrávila, ale po zavření restaurací nezbylo než se postavit k plotně. A Denisu, která je velmi pohostinný typ, to kupodivu začalo i bavit. Byt a jeho majitelka jsou otevřeni všem návštěvám, a tak se u ní občas sejde docela velká partička složená převážně z herců a modelek.

Její dobrá kamarádka, modelka Andrea Bezděková, si od ní nedávno byt půjčovala k natáčení pořadu Prostřeno. Je to téměř sousedka, ale do jejího malého bytu by se štáb a další účinkující nevešli. A jestli vám je byt povědomý i z klipu Marka Ztraceného Moje milá, nepletete se. I ten se částečně natáčel zde.

Má ráda ezo atmosféru

V kuchyni zaujme zvláštní karafa na vodu, která postrádá klasické hranaté tvary. Denisa si totiž potrpí na ezoteriku a věří, že voda je šťastná jen v nádobách připomínajících přírodní tvary. „A šťastná voda rovná se šťastný člověk, který ji pije,“ směje se.

V bytě má i sbírku andělů různých barev a tvarů. „To je součást toho, čemu věřím – že mě předměty darované z lásky chrání. Jeden čas jsem to možná i trochu přeháněla, ve všem jsem viděla znamení, teď už jsem to omezila,“ usmívá se.

Poslední dobou se vrací na výsluní klasický gramofon a vinylové desky a ten najdeme i u Denisy, spolu se sbírkou desek, které získala převážně od rodičů. „Je to takový uklidňující rituál, sednout si třeba se skleničkou vína a pustit si desku, ten zvuk je úplně jiný, je to nostalgie.“

Nejvíce desek je od nedávno zesnulého Mira Žbirky, který byl oblíbeným zpěvákem její maminky a podle jedné písničky Denisa dostala jméno. Pohodlná, široká sedačka ve žluté barvě rozjasňuje celý prostor a večery u televize jsou na ní skvělé. „Jen je trochu nevyužitá, jakmile je tu více lidí, všichni se drží u stolu a kolem kuchyňského ostrůvku,“ směje se herečka.

Vzhůru do patra

Po dřevěných schodech se dostaneme do dalšího patra, kde je Denisina ložnice, pracovna a hostinský pokoj, s nímž se do budoucna počítá jako s pokojem dětským. Skvostem celého bytu je krásně zařízená koupelna se samostatně stojící vanou na stříbrných nožkách, po které touží snad každý, ale málokdo si ji opravdu pořídí.

„No, je pravda, že je dost nepraktická, zejména na úklid, ale věděla jsem, že jí musím mít, a řeknu vám, že okouzlí každého, kamarádky modelky se v ní i rády fotí,“ směje se Denisa.

Ložnice je zařízena ve světlých barvách a najdeme tady i oblíbené plyšáky. „Nebudu předstírat, že je tu zapomnělo dítě kamarádky, jsou prostě moji,“ přiznává herečka se smíchem.

Od jara do podzimu je nejoblíbenějším místem v bytě velká terasa s krásným výhledem na Prahu. Nechybí tu ani romantické večerní osvětlení z žárovek a posezení z palet, na které majitelka v období teplých dní dává barevné polštáře. Gril byste tady ale hledali marně .

„Rodiče mají dům a zahradu, takže se griluje u nich, nemám potřebu pořizovat si vlastní, navíc by ten kouř mohl obtěžovat sousedy, přece jen jsme tu všichni blízko sebe,“ vysvětluje Denisa.

Celý byt je zkrátka splněným snem a zatím ho herečka nehodlá opouštět. Umí si zde do budoucna představit i miminko – nedaleko jsou Stromovka a Letenské sady, takže na procházky s kočárkem je prostoru dost. A i když se Denisa nedávno rozešla s manželem, věří, že ten pravý, s nímž založí rodinu, si jednu z nejhezčích pražských čtvrtí také oblíbí.