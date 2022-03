Pfauserová o konci krátkého manželství: Nevyšlo nám to, ale život jde dál

Ve vašem osobním životě došlo k velkému zemětřesení. Půl roku po svatbě jste loni v prosinci oznámila, že se manželem rozvádíte. Jak to vypadá teď? Už jste se tím vším vyrovnala, nebo to dokonce hodila za hlavu?

Hodila za hlavu, tak to asi úplně nejde říct. A asi nikdy se nebude dát říct, že bych něco hodila za hlavu. Teď to je, jak to je, s mým bývalým partnerem jsme schopni normálně komunikovat, za což jsem ráda. Holt nám to nevyšlo, ale život jde dál.

Nedávno jste byla na dovolené. Koukala jste se už po nějaké nové lásce, nebo zalovíte zase v našich lokálních vodách?

Jako jestli jsem si v Dominikánské republice hledala manžela? Ne. (smích) Určitě potřebuji, aby můj budoucí manžel znal Krtečka, nebo znal různé české tradice. Potřebuji si s ním rozumět i na téhle úrovni. Vlastně mě nikdy ani nenapadlo, že bych měla jako partnera cizince.

Přemýšlíte někdy o tom, že vztahy, co nevyjdou, jsou mnohdy předurčeny k neúspěchu i proto, že člověk si vybírá stále stejné typy partnerů?

To právě vůbec není pravda, jak jste na to přišel? Já mám pocit, že sahám pokaždé po něčem jiném. Někdy je to člověk z branže, někdy je to někdo úplně mimo ni. A často byli ti partneři i povahově dost odlišní. Takže myslím, že zrovna já takový problém vůbec nemám.

Jak vnímáte věkové rozdíly ve vztahu? Co je podle vás maximum?

Maximum je tak deset let si myslím. Pak už by to mně osobně asi nevyhovovalo. Protože mám často pocit, že muži pak mají potřebu poučovat svoje mladší partnerky o tom, jak to v životě chodí a tak. To pro mě úplně není.

Takže partner třeba mínus deset let od vás?

Cože? Mladšího? To ne! Mladšího ne, vždycky by musel být starší. Mladší by měl muž ve vztahu být maximálně tak o pět let.

Probírala jste rozchod s kamarádkami a rodinou? Samozřejmě vám jako herečce v hlavě určitě šrotovalo takové to: Co tomu řeknou lidi?

Myslím, že tato otázka je úplně zbytečná. Už jen proto, že jsem holka. Samozřejmě jsem to probírala se svými kamarádkami a se svojí rodinou. Chtěla jsem znát jejich názor. Nešla jsem za žádnou psycholožkou nebo odborníkem. Chtěla jsem to rozhodnutí udělat já sama. Ale samozřejmě podpora nebo názory blízkých lidí jsou důležité, to ano.

Jste aktivní i na sociálních sítích. Myslíte, že lidem opravdu shazuje sebevědomí to, když vidí ty perfektní „dokonalé“ lidi na Instagramu?

Určitě! Já si myslím, že jsme si všichni vědomi toho, že je ta dokonalost často jen díky různým filtrům a úpravám. A že každá holka musí udělat třicet fotek a z ní vybere tu jednu, kterou použije. Takže lidi se nemusí určitě stresovat tím, jak vypadají ráno v zrcadle.

Také občas ráda využijete nějaký ten filtr? Nebo se leknete a řeknete si, že kvůli němu vypadáte moc uměle?

Já ty filtry vlastně moc nechci používat. Nebo alespoň ne takové ty, které vyhlazují vrásky a podobně. Pak mi přijde, že to nejsem já. A když mě lidi uvidí v reálu v nějakým rozhovoru, tak pak vidí to srovnání a jiného člověka. Nepřijde mi to úplně fajn.

Po čem teď profesně toužíte?

Po dobré roli. Chtěla bych něco hezkého natočit, to by mě teď v tuhle chvíli opravdu bavilo.

Když to řeknu ošklivě, chtěla byste už definitivně překročit stín té své princeznovské role?

Tak určitě. Ráda bych byla v titulku článku někde napsaná jako Denisa Pfauserová, herečka. A ne jako „princezna z Řachandy“. Ale samozřejmě chápu, že je to moje zatím nejvýraznější role. Nebráním se tomu.