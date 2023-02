Řekla jsem tvůrcům, aby s mým stavem počítali, říká těhotná Pfauserová

Její Marika se plácá v lásce ke Kamilovi, kterého hraje Jan Kopečný, zároveň však pokukuje po Marku Němcovi alias Charliem. Takže možností, jak s novou životní událostí naložit, budou mít tvůrci seriálu několik. „Ano, jako první jsem o tom řekla scenáristovi René Decastelovi, aby se s tím mým stavem mohlo počítat, jelikož se točí s velkým předstihem. Jak si s tím ale poradí, zatím nevím. Uvidíme, jakou linku nám vymyslí,“ prozradila.

Nastávající maminka se svým partnerem Martinem plánuje, že bude pracovat tak dlouho, dokud to půjde. „Moje kolegyně z divadla Kristýna Hrušínská odešla na mateřskou až tři týdny před porodem. Uvidíme, jak to půjde, ale zatím je mi dobře. Neměla jsem žádné nevolnosti a bříško mám zatím malé. Není to tolik vidět a v kostymérně se to zatím řeší volnějším oblečením,“ prozradila.

Herečka novinku kolegům na place oznámila před několika dny. „Bylo moc milé, jak mi všichni gratulovali a usmívali se. Holky z maskérny říkaly, že to poznaly už před tím, než jsem to řekla, ale nechtěly se vyptávat,“ řekla.

Po Evě Burešové je Denisa Pfauserová další z rodiny Zoo, kdo čeká potomka. „Víte, nejdřív mě to ani nenapadlo, ale Honza Kopečný nejprve hrál s Evou, která odešla na mateřskou. Pak jsem ho dostala já a netrvalo dlouho a je to tam. Uvidíme, kolik kolegyň se bude smát, že má Honza takové účinky,“ smála se Denisa Pfauserová.

„Uvidíme, co nás bude v ději čekat, ale byla bych moc ráda, kdyby si Marika zažila chvilku klidu, nemá moc na růžích ustláno. Uvidíme, zda to těhotenství bude v jejím případě v pozitivním či negativním duchu, ale já bych byla ráda za to pozitivní,“ přemítala herečka.

Miminko by mělo přijít na svět koncem června a pak se prý uvidí. „Nevím, jak to všechno bude, nedokážu to odhadnout, ale ráda bych se do práce vrátila po letních prázdninách, které mě tak trochu zachrání. Divadlo se v té době hrát nebude, Zoo bude mít měsíční prázdniny. Naštěstí mám skvělou maminku, která se moc těší, a partner samozřejmě taky, a kdyby bylo třeba, maminka by jezdila se mnou na plac a pomáhala mi. Všechno je to ale zatím jen teorie. Plánovat si můžu, ale uvidíme, co nám život přinese. Každopádně se nesmírně těšíme,“ dodala.