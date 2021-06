Šansoniérka Drössler se stěhovala devětkrát, až zakotvila v Dejvicích

Než Renata Drössler zakotvila v pražských Dejvicích, stěhovala se nejméně devětkrát. „Já bych si klidně mohla založit firmu na stěhování, protože už vím, jak to chodí,“ vtipkuje energická šansoniérka.

Dejvický byt se skládá z obývacího pokoje, ložnice, pracovny a pokoje její mladší dcery, která ovšem již dospěla a našla přístav u svého přítele. Z dětského pokoje se tak postupně stala jednoduchá tělocvična, kde si Renata formuje postavu. Stačí jí k tomu činky v několika gramážích, podložka a popruhy na posilování s vlastní hmotností.



Zajímavostí je, že v bytě jsou dvě koupelny, což bylo jedním z požadavků, které Renata a její současný manžel, za něhož se provdala po rozvodu s otcem svých dvou dcer, měli.



„Moje mladší dcera je stejná jako všechny holky, skoro by se dalo říct, že v koupelně bydlí. V zájmu toho, aby mohla domácnost fungovat bez kolizí, jsme chtěli dvě koupelny,“ usmívá se. Obě pak nechali kompletně zrekonstruovat.

V meziválečném bytě s vysokými stropy se vkusně snoubí moderní styl se starožitným. Centrum dění, kde Renata přijímá návštěvy, tvoří obývací pokoj s velkým starožitným stolem. „Sháněli jsme stůl, ke kterému by se po rozložení vešlo aspoň deset lidí. S manželem máme totiž dohromady pět dětí, a pokud k tomu připočítám jejich partnery, sejde se nás tu někdy opravdu hodně,“ vysvětluje hostitelka.

A stůl není zdaleka jediným kouskem, který milovnice věcí, jež „mají duši“, vybrala ve starožitnictví. V obývacím pokoji lze posedět i na starých židlích, které dostaly jen nezbytné nové čalounění, nebo obdivovat prvorepublikový porcelánový set na kávu v rustikální skříňce. Starožitné prvky navíc pronikají až do předsíně.

Kombinace s modernou

Umělkyně vše s citem doplnila o velice moderní a vzdušné prvky, jimž vévodí jednoduché bílé police zaplňující jednu ze stěn v obývacím pokoji v celé její šířce. Mezi desítkami knih je i několik malých pokladů. Jedním z nich je malá figurka, která stála u zrodu pěvecké kariéry „české Marlene Dietrich“.

„Když jsem dělala na chatě pořádek, našla jsem tuhle volavku, tak jsem si ji přivezla sem. Připomíná mi dětství, kdy jsem do ní zpívala jako do mikrofonu. V sedmi letech jsem dokonce pořádala koncerty pro ostatní děti. Tady je vidět, že ‚mikrofon‘ je slepený. Zlomil se potom, co jsem chtěla zpívat pro maminku. Vypadl mi z ruky, když jsem zakopla o šňůru oddělující pomyslné pódium od zákulisí a zlomila si pravou ruku,“ vzpomíná.

Renata Drössler má za sebou i baristický kurs, káva je její velkou vášní.

Před volavkou je ještě menší stříbrná madonka, kterou Renatě přivezla kamarádka z francouzských Lurd. „Jsem katolička, ráno a večer se pomodlím. I když co se kostela týká, tam mám trochu nedostatek, ale jsem skutečně věřící,“ vysvětluje pozadí křesťanské figurky zpěvačka s polskými kořeny.



Na polici je i několik andílků, které dostala převážně jako dárky. Zbylé stěny obývacího pokoje zdobí obrazy od přátel nebo od Renatiny starší dcery Karolíny, talentované výtvarnice, grafičky a tatérky.

V moderním designu je i světlý klavír, na který Renata doprovází své žáky při výuce zpěvu. Nechybí ani pohodlná světle šedá pohovka. Inspirací při zařizování bylo šansoniérce i její milované karlínské divadlo. Nechala si na míru ušít sametové závěsy vínové barvy, jež připomínají oponu a mají i další výhodu. V létě totiž pokoj na jižní straně dostatečně zastíní.

Koutek pro milovníky kávy

V kuchyni s minimalistickým designem je i koutek, který v období protiepidemických opatření bohatě vynahradil zavřené kavárny. Vévodí mu velký stříbrný kávovar a několik menších nádob na přípravu kávy, které vypadají jako z chemické laboratoře. Je tady i klasický french press nebo aeropress.

Z toho je na první pohled znát, že Renata se v kávě vyzná, a není se čemu divit. Absolvovala i baristický kurs. Tento koníček sdílí spolu s manželem Martinem. „Když jsme se poznali, dělali jsme pokusy. Kávu jsme mleli na různou hrubost a pili ji z různých hrníčků, než jsme to vyladili přesně tak, jak to má být,“ vzpomíná šarmantní šansoniérka.

V kuchyni se manželé střídají, nepanuje u nich rozdělení rolí, kdy by jen jeden z páru trávil čas u sporáku. Často spolu také zajdou do restaurace, kterých je v okolí bytu nespočet. Rozhodují se vždy podle toho, na jakou světovou kuchyni zrovna dostanou chuť. Během lockdownu si dopřávali aspoň jídlo z okénka, které si pak nosili domů.

Oba relaxují v ložnici, kde stejně jako v celém bytě dominuje bílá barva. V ložnici se natáčela i část nového klipu k Renatině písni, která je věnována všem matkám a byla i s vizuálním doprovodem zveřejněna na jejich den, tedy letos 9. května.

Navštívili ji kameraman, režisérka a americký osvětlovač. „Byla jsem v bílém na té bílé posteli a do toho se ještě pustil pro větší efekt filmový dým,“ popisuje zpěvačka natáčení nostalgicky laděného klipu. Z celého bytu zkrátka vyzařuje, že jeho obyvatelka je šansoniérka celou svou duší milující své publikum a hlavně hudbu.