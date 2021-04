Byt pro „technaře“ je hodně odvážný a pro někoho možná i šílený

O ateliéru Perspektiv Studio Perspektiv v roce 2015 založili architekti Martin Stára a Ján Antal. Působí v Praze a Bratislavě, proslavily jej zejména návrhy kanceláří pro české i mezinárodní společnosti. V roce 2020 studio získalo prestižní ocenění German Design Award za technologický hub ICT pro IT společnost EOH. V roce 2020 vznikla odnož ateliéru Perspektiv Living, která se věnuje rezidenčním projektům. Do bytů a domů se architekti maximálně snaží otisknout osobnosti klientů. Výsledné návrhy vznikají na základě dlouhých diskusí tak, aby byla v návrhu zohledněna i sebemenší investorova potřeba. Aktuálně architekti pracují na interiéru bytového domu v centru Českých Budějovic, navrhují byt v samém srdci Bratislavy a v rakouském Veldenu zase mění tvář chaty ze 70. let. Byt pro technaře jasně ukazuje, že i to nejnáročnější přání se pod jejich rukama může vyplnit. Stačí najít vhodnou perspektivu.