Skvělá proměna bytu, kde architekti vsadili na kámen a oblé rohy

Interiér po rekonstrukci vzdává hold vysokým stropům vinohradských bytů i nadčasovým materiálům. „Moderní zásahy jsme přiznali a zkombinovali je s původními prvky a odkazem vinohradských bytů,“ popisuje Ján Antal, architekt a spoluzakladatel studií Arkhe a Perspektiv.

Repasí proto prošla okna i dveře.

Celý interiér vznikal na míru a bez kompromisů, Arkhe totiž spojuje architektonické a realizační studio v jednom.

Pracovalo se rovněž s kvalitními materiály, od masivního dřeva na podlahách, důsledně vybrané skladby dýhy až po kámen. Studio si při navrhování zakládá na tom, aby prostor nejen dobře vypadal, ale také výborně sloužil, a to i za desítky let.

Síla tkví v detailu

Na propracované detaily si architekti z ateliéru arkhe potrpí v každé realizaci. V tomto vinohradském bytě jich je hned několik. Například deska kuchyňského ostrůvku je složena z ustoupených vrstev kamene, čímž dodává na monumentálnosti solitéru.

Kámen se arkhe snaží zapojit do většiny svých projektů. „Slouží jako šperk. V kuchyni se podobná investice určitě vyplatí. Nejen že tak do interiéru dostane punc luxusu a nadčasovosti, ale kámen je navíc trvanlivý materiál,“ říká Ján Antal. V tomto případě designéři volili šedý křemen, který tvoří pěkný vzor a zároveň má nejlepší funkční vlastnosti pro použití v kuchyni.

Architekti dbali i na to, aby bylo co nejvíce rušivých prvků skryto. Spotřebiče šikovně ukryli v rámci kuchyňském ostrůvku a vestavěného nábytku. Neviditelné je i topení, schované za světle šedým ratanovým výpletem, na který navazuje design židlí u jídelního stolu. Jde o dílo švýcarského architekta Pierra Jeannereta z 50. let, jehož design vznikl pro vládní komplex Chandigarh v Indii. Tato židle v současnosti zažívá renesanci a jen pár exemplářů pochází z původní indické dílny, kde se dodnes ručně vyrábějí.

V kontrastu se sofistikovanými detaily je obnažena původní cihlová stěna v obývacím pokoji. Ta prošla pečlivým kartáčováním a ošetřením tak, aby struktura působila hrubým a čistým dojmem zároveň. Interiér oživují výrazné solitéry v podobě křišťálových svítidel Bomma Orbital nad jídelním stolem nebo ručně foukané skleněné stolky Soda od italské značky Miniforms v obývací části. Moderní reinterpretaci tradičních technik dotváří ručně vázaný koberec od značky Gun Rug.

Oblé rohy nejsou oxymoron

Architekti místo ostrých rohů pracovali se zaoblenými tvary. „Prostor tak lépe plyne, vizuálně i fyzicky. Oblé tvary jsou šikovnější a v mnoha případech i esteticky vhodnější,“ vysvětluje architekt Antal. Příkladem je nová dřevěná vestavba, která vznikla díky celkové úpravě dispozice. Ukrývá se v ní velkorysá koupelna, úložné prostory a šatník. Vertikální lamely jsou přesně propočítané a profrézované tak, aby vycházely na celou délku a na první pohled vytvářely jednotlivou plochu.

V bytě architekti pracovali s kvalitními materiály – od masivního dřeva na podlahách, důsledně vybrané skladby dýhy až po kámen.

V návaznosti na budovu, v níž byt je, chtěli architekti zachovat historizující prvky. Repasí proto prošla okna i dveře. V koupelně zase designéři pracovali s terrazzem, které k činžovním domům neodmyslitelně patří. Z chodby se vstupuje i na druhou toaletu a také do dvou pokojů, ložnice a dětského pokoje.

Ložnici architekti zahalili do tmavších a tlumenějších barev, aby podtrhli útulnou a klidnou atmosféru. V ložnici zároveň pracovali s profilovaným sklem. „Propouští světlo, působí elegantně, podporuje intimitu a dělí místnost na spací a šatní část,“ doplňuje Ján Antal.

Interiér na dlouhá léta

Arkhe navrhuje nadčasové byty, ve kterých se dobře žije, což je příklad i tohoto vinohradského bytu. „Vyhýbáme se trendům. Máme rádi, když je prostor plný přírodních materiálů, které chytají krásnou patinu, obstojí při každodenním provozu a budou vám dělat radost ještě dlouhá léta. Než je zase přebrousíte, namoříte nebo přetřete,“ uzavírá architekt Ján Antal.

Ložnici architekti zahalili do tmavších a tlumenějších barev, aby podtrhli útulnou a klidnou atmosféru.