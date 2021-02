Jan Bendig bydlí s partnerem v domě na venkově. Sousedkou je Bagárová

Honza se s Monikou přátelí už od SuperStar a během častých návštěv se mu velmi zalíbila obec, v níž pěvecká kolegyně žije. Všiml si, že sousední novostavbu majitel těsně před dokončením opustil, a projevil o ni zájem. Plány vyšly, a Honza se tak mohl s partnerem Lukášem stěhovat do nového hnízdečka.



„Mám tady sousedku Moniku, u níž jsme s přítelem dost často i přespávali. Všiml jsem si, že tento dům je volný, protože jsem kolem něj dlouho nikoho neviděl. Nad koupí jsem hodně přemýšlel, Žižkov, kde jsme bydleli předtím, pro mě byl srdeční záležitost, jelikož jsem tam žil od svých šestnácti let – a být v Praze je něco úplně jiného, než být na vesnici,“ vzpomíná Bendig.

Jako většina mladých má rád, když to někde žije, proto se asi týden rozhodoval, jestli chce hlavní město vyměnit za vesnici. „Tady jsme od března loňského roku, tehdy začala první vlna karantény. Nebylo to tady skoro vůbec zařízené, ocitli jsme se v poloprázdném domě. Byl to zajímavý zážitek, jak tady ještě trčely dráty ze zdi nebo tu místo lustrů byly jen žárovky,“ popsal zpěvák dobu, kdy se nastěhoval.



„Pak jsem začal zase koncertovat a nestíhal jsem vůbec nic. V obchodech byl docela nával a lidi se o zboží div nepoprali, takže sehnat všechno potřebné bylo docela dobrodružství,“ zavzpomínal Jan se smíchem.

Dům je jednopodlažní, má velký obývací pokoj s kuchyňským koutem, dvě ložnice, šatnu a dvě koupelny a obklopuje jej zahrada, na níž je i malý bazén. Na jaro je naplánována výsadba trávníku a pár dalších úprav. Interiér je moderní a designově čistý, převládá bílá a šedá barva.

„Mám rád bílou a čisté prostředí, na výrazné barvy jsem v interiéru nikdy moc nebyl. Stěna za televizí v obýváku je šedá, abych neměl doma jen bílý monolit. Sedací souprava je rovněž v šedé barvě, i když si teď chci pořídit novou, protože psi tu nynější docela poškrábali. Kuchyň, která je s obývákem spojena, je také bílá a já v ní trávím dost času. Vaření mě baví, a teď jsem se navíc naučil několik romských receptů od mamky. Zkouším je rád a už jsem k nám na tyhle speciality pár lidí pozval. Romská kuchyně je hodně aromatická a kořeněná, v mnohém připomíná indickou. Řekl bych, že je to něco mezi indickým a rumunským jídlem. Je v tom hodně masa, koření a pálivých omáček,“ uvedl Jan.

Obývacímu pokoji vládne bílá a odstíny šedé, protože si majitel přál, aby byl interiér čistý a spíše neutrální.

Jelikož je všude v domě vzorný pořádek, neubránili jsme se ani otázkám ohledně úklidu. „Rád uklízím sám, když mi někdo z rodiny nebo přátel nabídne pomoc, většinou ji odmítnu, protože mě to vážně baví. Vždycky se na tři hodiny zavřu sám v baráku a věnuju se jenom úklidu, je to vlastně určitá forma odpočinku od skládání písniček a zpívání. Jediné, s čím jsem si nechal pomoci, bylo mytí oken, s tím mi pomohla úklidová firma,“ prozradil Bendig.



Doma natáčí seriál

Vedle zpívání se Jan věnuje také natáčení seriálu, který se odehrává přímo v jeho domácnosti. „Seriál Roma Place točíme po celém domě a odehrává se tak, že celá parta bydlí tady. Fanoušci se mě pak na sociálních sítích s oblibou ptají, kde je některá z mých kolegyň, a já jim vysvětluju, že ony se mnou bydlí pouze v seriálu, ne ve skutečnosti,“ říká zpěvák.

Role v Roma Place je oproti prvnímu seriálu Ďábelské cikánky vážnější, a tedy i náročnější. V prvním seriálu se Jan převlékal za ženu a dělal si sám ze sebe legraci. Tady musí víc přemýšlet, jak roli zahraje.

„Naši sousedé jsou převážně cizinci a od nás se při natáčení ozývají různé zvuky, třeba i řev, když točíme, jak někdo někoho vraždí – pak jim s přítelem Lukášem musíme pracně vysvětlovat, že se u nás nic neděje, že je to vlastně jenom legrace a že kvůli tomu rozhodně nemají volat policii. Natáčení je teď pozastaveno, na nové díly si lidé budou muset počkat do jara,“ rozpovídal se Jan o svých plánech.

Jednu místnost proto partneři proměnili v šatnu a maskérnu, kde je občas těžké rozeznat, co je kostým a co je normální oblečení. V domě nechybí ani pokoj pro hosty, v němž zpěvák s oblibou ubytovává své přátele. Najdeme tady také dvě koupelny a malou místnost pro tři pejsky, opravdové miláčky obou partnerů.