Češi milují své bazény a jsou ochotni do nich hodně investovat

Češi patří už řadu let k rekordmanům v počtu bazénů na sto tisíc obyvatel, hned za Francii a Španělskem. V posledním roce jich přibyly další desítky tisíc. Zájemci také stále zvyšují své požadavky jak na bazény, tak jejich vybavení. Typickým příkladem je zastřešení, které „vytlačuje“ lamelové zakrytí, solární plachty či solární fólie na naviják, které chrání bazén před znečištěním hrubými nečistotami a udržují teplotu v bazénu.

Zastřešení bazénu umožňuje, že se děti dostanou do vody jen pod dohledem rodičů.

Tento způsob zakrytí však neprodlouží, na rozdíl od zastřešení, plaveckou sezonu. Teplotní efekt zastřešení je výrazný, teplota vody se průměrně zvýší o 8 °C, může se však vyšplhat až o 11 °C.

Dnes už na trhu najdete zastřešení s výškou pouhých 23 cm, takže se nijak nenaruší ani vzhled zahrady. Kromě toho jde o bezpečnostní prvek, který chrání hlavně malé děti před pádem do vody, navíc brání vodě v bazénu, aby se nezačala po dešti a hlavně po bouřce kazit.

Bouřková voda totiž obvykle spláchne do vody nečistoty z ovzduší, třeba prach a pyl i ze střechy a okolí bazénu. Dešťová voda obecně má pak vlivem plynů v ovzduší kyselý charakter (pH 5,6 až 6,0), což negativně ovlivňuje ideální pH vody v bazénu, které se má pohybovat v rozmezí 6,5 až 7,6.

K novým bezpečnostním ptvkům však patří třeba i taková maličkost, jakou je letošní novinka, schody X-Air. Mají o jeden schod navíc, takže jsou jemněji odstupňované, což ocení děti nebo lidé s horšími pohybovými schopnostmi.

Jaký bazén zvolit

Při výběru bazénu hrají zásadní roli velikost, způsob čištění i technické parametry. Neméně důležité je ale také to, jak bazén zapadne do zahrady. Velkým trendem jsou dnes přelivové bazény. Svým vzhledem zaujmou na první pohled, voda v nich totiž sahá až po úplný okraj. Kromě toho vám zaručí průzračně čistou vodu za každých okolností.



Půvab přelivových bazénů spočívá v takzvané napnuté hladině. Voda sahá až po horní okraj bazénu, takže s okolním terénem tvoří rovinu. Lze tak využít celou hloubku bazénu (aby bylo možné v bazénu plavat, musí být hloubka vody minimálně 1,2 m, ale pokud jde o šířku a délku, s protiproudem může postačit i bazén i 2×3 m). Voda se navíc neodráží od okraje bazénu, takže se na hladině netvoří vlny.

Pokud se stane, že se v bazénu ocitne víc lidí, nemusíte mít obavy. Voda se nepřelije, pouze přeteče do záchytných žlábků a po absolvování čisticího procesu se vrátí zpět do bazénu. Ani kapka vody tak nepřijde na zmar.

Přelivový žlábek, do kterého je voda z bazénu odváděna, je po obvodu celého bazénu. Není tedy potřeba pořizovat si vyrovnávací nádrž. Díky tomu ušetříte jak při koupi bazénu, tak během stavebních příprav. Žlábek chrání mřížka.

Přelivové bazény vynikají čistotou. Vše, co do vody nepatří, je splaveno do přelivových žlábků a do filtrace. Jemný filtrační písek zachytí i ty nejdrobnější nečistoty. Takto ošetřená voda je dezinfikována a tryskami se vrací zpět do bazénu. Díky tomuto nepřetržitému procesu se nečistoty nezachycují v bazénu ani na jeho stěnách.

Čistá slaná voda

S pořízením bazénu musí každý řešit i čištění vody. Chlorová chemie má řadu odpůrců, stále víc se používají přípravky na bázi soli, kyslíku nebo iontů. Oblíbené jsou například kyslíkové tablety Chemoform.

Kompaktní filtrace: voda je nasávána do filtračního bloku vtokovou klapkou–skimmerem.

UV lampy zase likvidují bakterie i viry a udržují vodu čistou s pomocí ultrafialového záření. Další možnost představuje ionizace vody, kde čištění vody zajišťují ionty stříbra, zinku a mědi. Tato moderní zařízení ušetří až 95 % nákladů na chemii, můžete je ovládat i dálkově přes wi-fi zařízení.

Velký trend poslední doby představují solničky na úpravu bazénové vody, třeba Hidrolife nebo Oxilife. Slaná bazénová voda sice nenahradí všechny blahodárné účinky mořské vody, je však šetrnější k životnímu prostředí i lidské pokožce. I děti mohou strávit v bazénu třeba celý den.

Solničky Hidrolife a Oxilife vyvinula společnost Hayward společně s tuzemským Albixonem. Slaná voda sice malé množství chlóru obsahuje, ale ten vzniká přirozeně rozkladem rozpuštěné soli.

Díky tomu voda nevyvolává alergické reakce a nevysušuje pokožku. Mohou se v ní proto bez starostí koupat i děti nebo lidé s citlivou pokožkou, s lupénkou nebo atopickým ekzémem. Slaná voda má dokonce mírné antiseptické účinky. Oproti mořské vodě je však mnohem méně slaná, asi jako lidské slzy, takže nebude dráždit vaše oči ani pokožku.

„Solnička Oxilife je unikátní v tom, že upravuje vodu kombinací elektrolýzy a hydrolýzy. Voda v bazénu je díky tomu dezinfikovaná nejen pomocí reakce slané vody, ale také pomocí aktivního kyslíku. Bezpečně tak zbaví vodu řas a dalších mikroorganismů,“ vysvětluje Jan Puchmeltr ze společnosti Albixon. Solnička navíc automaticky upraví pH bazénové vody na ideální hodnotu.

Malé slané „moře“ si můžete užívat i na své zahradě...

Chcete-li mít vodu v bazénu absolutně pod kontrolou, můžete si zařízení dále rozšířit o modul volného chlóru pro automatický provoz nebo Redox modul, který hlídá hodnotu rozdílu mezi dezinfekcí a nečistotami v bazénové vodě.

Oblíbené je také doplnění o wi-fi modul, pomocí kterého můžete svoji solničku ovládat na dálku přes mobilní aplikaci. Tato aplikace dokáže ovládat až čtyři další bazénová zařízení. Jejím prostřednictvím tak můžete spouštět filtrační či tepelné čerpadlo nebo zapnout osvětlení bazénu.

Slanou úpravu vody si můžete zařídit jak v novém, tak stávajícím bazénu. Pokud se tedy rozhodnete v nadcházející sezoně změnit vodu ve svém bazénu na slanou, stačí splňovat požadovaný průměr potrubí a průtok vody. Bazén musí mít dále technickou šachtu nebo jiné místo, kde je uložený filtr. A pozor, přechod na slanou vodu je možný jen v případě, že v dosahu bazénové vody nejsou železné předměty (například žebřík). V prostředí slané vody totiž zrezaví i nerezová ocel.

Cílem je snížení bazénové chemie

Další možností čištění bazénové vody je dezinfekční ionizátor, který používá přírodní metody. Je tak šetrný k pokožce, bazénovým povrchům i životnímu prostředí. Díky ionizátoru omezíte také spotřebu bazénové chemie na minimum.

Ionizátor snadno napojíte na stávající bazénové technologie. Jeho každodenní použití zvládne úplně každý. Můžete jej také doplnit o zařízení, které bude automaticky kontrolovat pH vody, nebo o wi-fi modul, díky kterému budete moct ovládat celý systém přes mobilní aplikaci.

Dalším způsobem, jak udržovat bazénovou vodu čerstvou a čistou, jsou UV lampy. Tato technologie, která je šetrná k životnímu prostředí, je určena především pro bazény menších rozměrů. UV lampy, které se instalují do filtračního okruhu, vodu efektivně a bezpečně dezinfikují a ochrání bazén před tvorbou bakterií a řas.

Ultrafialové záření, které lampy vydávají, mikroorganismy nejen zlikviduje, ale zabrání také jejich dalšímu tvoření. Dezinfekce UV lampou navíc opět významně snižuje nutnost používat chemické přípravky.

Kam s bazénem

Zastřešení bazénu prodlouží koupací sezónu o několik měsíců, navíc funguje jako bezpečnostní prvek a chrání i vodu před znečištěním.

Pokud jde o umístění bazénu, i zde platí určitá pravidla. Logické je místo, které nezastiňují stromy, nevhodná je také blízkost rostlin a květin, z nichž hrozí opadávání listí, jehličí či květů i pylu.

„Okolo bazénu byste měli mít volný prostor minimálně 1,5 m. Před stavbou si rozmyslete, kde bude umístěná písková filtrace, ta musí být aspoň 3,5 m od bazénu, kam umístíte tepelné čerpadlo nebo solární panely,“ radí Michal Dluhoš ze společnosti Mountfield.