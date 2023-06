Sen o bazénu na zahradě si lze splnit během jediného dne včetně montáže

Cenové rozpětí nadzemních bazénů je obrovské, nejmenší s nafukovacím límcem (používá se i výraz obvodový prstenec) pořídíte už kolem tisícovky, nejdražší se samonosnou konstrukcí a ocelovými stěnami včetně veškerých doplňků se ovšem pohybují až kolem čtvrt milionu korun.

Bazén s nafukovacím límcem stačí vybalit, nafouknout přiloženou hustilkou obvodový prstenec a začít napouštět vodu, která sama zvedne obvodové stěny.

Většina zájemců si však nadzemní provedení pořizuje v jiných cenových relacích, a to s rámovým provedením, které lze díky rychlospojkám sestavit bez nářadí (ceny se pohybují například v akcích u provedení Swing Frame od 3 200 do 4 300 Kč). Stačí rozvinout folii a napustit vodu.

Vnější dekor stěny těchto bazénů si můžete vybrat z několika provedení, od klasické modré až po dekor kamene nebo ratanu. Další oblíbenou možností jsou bazény se samonosnou konstrukcí s ocelovými stěnami za 12 až 25 tisíc.

Kromě přijatelné ceny láká zájemce o nadzemní bazény snadná a rychlá montáž bez nutnosti větších stavebních úprav, bazén „postavíte“ za pár desítek minut, případně hodin. I největší a nejdražší bazény jsou připraveny k použití za dva dny.

Bazény Azuro Vario lze zapustit i do země.

Bát se nemusíte ani kvality vody. I nadzemní bazény se dodávají s pískovou nebo kartušovou bazénovou filtrací, k řadě typů je možné pořídit i solární plachtu či zakrytí a další množství bazénových doplňků včetně schůdků. Výhodou je i to, že také k bazénům „nižší“ kategorie lze připojit velmi kvalitní filtraci a využít řadu doplňků určených pro mnohem dražší provedení, a to včetně tepelného čerpadla nebo stavebnicového zastřešení, tady už ovšem musíte počítat s částkou v desítkách tisíc korun.

Z čeho vybírat

Nejjednodušší jsou bazény s takzvaným nafukovacím límcem, které si kvůli bezpečnosti pořizují hlavně rodiče malých dětí. Menší bazén si mohou vzít sebou i na dovolenou nebo k babičce na chalupu. Bazén stačí vybalit, nafouknout přiloženou hustilkou obvodový prstenec a začít napouštět vodu, která sama zvedne obvodové stěny. Počítat ovšem musíte s menší hloubkou, zpravidla se pohybuje kolem 0,75 m.

Drobná poškození lze opravit s pomocí lepících sad. Tyto bazény jen nesmí zůstat přes zimu volně venku, je třeba je vypustit, omýt čistou vodou, vysušit a uskladnit na suchém, nemrznoucím místě. Stejný postup doporučují odborníci u těchto bazénů i u jejich doplňků, například filtrace, případně dalších technologií.

Bazény Azuro Ibiza a a Azuro lze dokonce jako jediné na trhu „posadit“ i do svažitého pozemku

O „stupeň výš“ se řadí nadzemní venkovní bazény se samonosnou konstrukcí. Bývají kruhové či oválné, ty jsou nejvhodnější pro ty, kteří si chtějí zaplavat. Některé můžete zapustit také do země, bazény Azuro Ibiza a Azuro Vario lze dokonce jako jediné na trhu „posadit“ i do svažitého pozemku. „Dají se postavit na jakémkoliv pevném a rovném povrchu. Bez nutnosti výkopu nebo betonování podkladu,“ vysvětluje Jan Linhart ze společnosti Mountfield.

Tyto bazény mají totiž extrémně zesílenou speciální stěnu z pozinkované oceli s antikorózní úpravou zaručující dobrou odolnost a trvanlivost. I vnitřní fólie je zesílená a odolná proti UV záření. Nemusí být jen v tradiční modré barvě, vybrat si můžete i elegantní mozaiku.

Také vnější barvu obvodových stěn si můžete zvolit podle svého vkusu tak, aby ladila třeba i s okolím bazénu, ať už s dlažbou terasy, zahradním nábytkem nebo s fasádou domu. Vybírat lze hned z několika barevných provedeních nebo zvolit design dřeva, kamene nebo ratanu. A co nejvíce potěší milovníky plavání: mohou mít hloubku až 1,5 m.

Bazén Gre Fidji vás v této velikosti včetně vybavení vyjde téměř na 60 tisíc.

Samozřejmě se zvětšováním velikosti bazénu a jeho vybavením roste často i cena. Třeba bazén GRE Fidji s ocelovou konstrukcí včetně pískové filtrace 8 m3/h stojí při rozměrech 7,3 × 3,75 × 1,32 m celkem 59 300 korun. Zato nabízí galvanizovanou ocelovou stěnu o tloušťce 0,45 mm opatřenou fosfátovou vrstvou, základním nátěrem a bílou barvou.

Modrá vnitřní bazénová PVC fólie o tloušťce 0,3 mm je stabilizována vůči UV záření. Nechybí LED osvětlení a vodu v něm můžete ponechat i přes zimu. Přesto i takto velký bazén lze instalovat a připravit k provozu za jediný den.

Při nákupu bazénu si vždy předem ověřte, co za udanou cenu dostanete, zda je do ní zahrnuta cena fólie, podložky, filtrace či dalších doplňků. Důležitá je také záruční lhůta, která je u některých prodejců i sedm let.