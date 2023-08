Potřebuji se z bytu odstěhovat dřív. Můžu ukončit nájem předčasně?

Bydlím v bytě v nájmu, který by měl končit v únoru. Už tu bydlím déle, nájem je vždy automaticky prodloužen na další rok. Potřebovala bych se ale odstěhovat dřív. Je možné dát majiteli výpověď, nebo to musím do října vydržet? Ptá se čtenářka ve svém příspěvku.