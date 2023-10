V bytě u Anděla se nedá bydlet. Na chodníku řádí živly a já nemohu větrat

Časem se ukázalo, že lokalita i místo jsou velmi komplikované. Okna mám do ulice a umístěna jsou nízko nad chodníkem, takže nemohu větrat. Na ulici se pohybují ráno, večer i v noci podivná individua, narkomani a bezdomovci. Na parapetu si odkládají alkohol, jídlo, cokoliv a někdy bohužel i jehly. V noci se rozjíždí mejdan, kdy není nouze o vyprazdňování všeho druhu.

Z Anděla je všude blízko, ale kvůli problémům s drogami se stává místo neobyvatelné. Policie je sice přítomná přímo na křižovatce Anděl, ale kvůli tomu se všechny živly přesunuly do okolních ulic, kde mají klídek a pohodu.

Oznámil jsem tento problém majiteli bytu s tím, že by mi měl snížit nájem, protože byt nelze z bezpečnostních důvodů vyvětrat, větrat mohu jen dveřmi do chodby v domě. A navíc se stal z mého okenního parapetu pult pro narkomany. Majitel ale o snížení nechce slyšet, protože to nevidí jako problém. Stěhovat se nechci. Co mám dělat?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

Pronajímatel má povinnost přenechat nájemci byt tak, aby jej mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu a zároveň má povinnost udržovat byt po dobu nájmu ve stavu způsobilém k užívání. Jde o základní povinnost pronajímatele, díky které má mít nájemce zajištěno, že byt bude způsobilý k bydlení.

Pokud okna neotvíráte kvůli tomu, že si třetí osoby odkládají na parapetu vámi zmiňované věci, není u tohoto pronajatého bytu zcela zajištěna způsobilost jeho užívání. Za předpokladu, že jste pronajímateli včas oznámil tento problém, můžete požadovat, aby pronajímatel zajistil nápravu. V daném případě může tato náprava spočívat v tom, že zajistí parapet tak, aby na něj třetí osoby neodkládaly věci.

Poradna pro nájemní bydlení Pomáháme nájemníkům i pronajímatelům. Pokud řešíte nějakou nepříjemnou situaci spojenou s pronájmem bytu a nevíte si rady, svěřte se nám. Pošlete svůj příběh s dotazem, my najdeme řešení, které zveřejníme. Svůj příběh pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz

V případě, že pronajímatel toto nezajistí, můžete buď sám učinit takové opatření, aby si třetí osoby neodkládaly na parapet své věci, a následně požadovat po pronajímateli úhradu nákladů, nebo po něm můžete žádat slevu z nájemného.

Nárok na slevu z nájemného byste měl do té doby, dokud by nedošlo k zajištění parapetu ze strany pronajímatele, případně dokud byste si sám neupravil parapet.

Ve vašem případě se pak jeví jako nejvhodnější řešení zajistit si parapet sám a následně požadovat pro pronajímateli úhradu nákladů. Jestliže pronajímatel nebude chtít proplatit vámi vynaložené náklady, musel byste úhradu těchto nákladů řešit podáním žaloby k soudu.

Pokud však nevětráte kvůli dění na ulici, tak s tímto nebudete mít vůči pronajímateli žádné nároky.

Nemůžete tedy z tohoto důvodu požadovat po pronajímateli slevu z nájemného, neboť pronajímatel nemůže ovlivnit, kdo s kým se na ulici schází. V takovém případě vám doporučuji obrátit se na policii pokaždé, kdy se před vašimi okny vyskytnou lidé porušující veřejný pořádek, neboť pouze policie je oprávněna takové záležitosti řešit.