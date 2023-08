Pronajímatel mi účtuje, co nepotřebuji. Zbytečné poplatky odmítám hradit

Je to jen 39 korun měsíčně, nicméně když jsem namítla, že tento kabel nebudu využívat, odpověď zněla, že je to v zařízení bytu a že si mohu televizi pořídit. Když mi přidělili vařič a vrátila jsem jej, není mi účtován. Předpokládám, že situace je stejná, kabel nepotřebuji a nebudu potřebovat. Na čí straně je pravda?

Na dotaz odpověděla advokátka JUDr. Jana Poslední

Především záleží na tom, jak zní nájemní smlouva, popřípadě předávací protokol o předání bytu do nájmu, který je součástí nájemní smlouvy. Jestliže je ve výčtu vybavení a zařízení bytu přímo uvedeno kabelové připojení k televizi, budete se domáhat neplacení přípojky těžko.

Další věcí jsou technické možnosti, tedy zda lze přípojku zaslepit nebo zrušit. Vůbec tomu po technické stránce nerozumím, ale nemusel by to být takový problém.

Stejně jako v panelovém domě, kde jsou plynové rozvody a domácnost se rozhodne vyměnit plynový sporák za elektrický, se lze dohodnout s distribuční společností na ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

Dojde k odpojení plynoměru, s dodavatelem plynu se uzavře smlouva o ukončení dodávky a domácnost dále za plyn nic neplatí, ač plynové rozvody v domě existují.

Jenže zde je rozhodnutí a následná realizace plně v rukou oné domácnosti, neboť ona je ve smluvním vztahu s distribuční společností a dodavatelem. Vy zjevně žádnou smlouvu se společností provozující kabelovou televizi nemáte, ale uzavřel ji pronajímatel, tedy dům pro seniory. V takovém případě musí s danou společností vyjednávat on. Pak záleží na jeho ochotě i vstřícnosti druhé strany.

A také na tom, zda kabel nezajišťuje vedle příjmu televizního signálu například i internetové připojení, o které možná stojíte. Důležité je opět znění smlouvy. Vedle způsobu ukončení smlouvy jako takové, a tedy i zrušení všech služeb může obsahovat i podmínky pro zrušení jednotlivých přípojek v bytech včetně výpovědních dob. Ale nemusí, dokonce to může být smluvně vyloučeno.

Anebo by to mohlo znamenat navýšení ceny pro ostatní obyvatele domu pro seniory, což by se jim jistě nelíbilo. Prostě možností je mnoho a bez znalosti obsahu smlouvy můžeme vymýšlet jen další varianty.

Doporučuji vám zjistit si, kdo je oním dodavatelem, spojit se s ním a vyjasnit si situaci. Pokud se vám dostane odpovědi, že lze přípojku zaslepit/zrušit, jistě má význam se s pronajímatelem dohadovat.

Napište písemnou žádost a doručte ji přímo řediteli domu seniorů. Pokud vám ani tak nevyhoví, můžete si stěžovat zřizovateli, jde-li o zařízení, jehož provozovatelem je obec nebo kraj. Je-li v soukromém vlastnictví, obraťte se na jednatele společnosti. Všechny kroky však zvažte.

Jde i o to, nakolik jste jinak s bydlením a službami spokojena, abyste si nepřivodila výpověď z nájmu při první možné příležitosti. Tím vás rozhodně nechci zrazovat od toho, abyste se zasazovala o to, nač máte nárok, jen upozorňuji na míru.

Analogie s vařičem podle mého názoru není namístě. Vařič jste prostě fyzicky vrátila, bez dalších pochybností a technických zapeklitostí jej nepoužíváte a používat nemůžete. Proto vám není účtována žádná částka za jeho pronájem.