Pronajímám byt a chci mít ve smlouvě inflační doložku. Co mám udělat?

Nejsem příznivcem neustálého zvyšování nájmu, ale v dnešní době, kdy vše roste, bych inflační doložku ocenil. Mohl bych díky ní nájem legálně zvyšovat. Doložkou by mě kryla a já bych měl vše, jak se říká, „černé na bílém“.

Dozvěděl jsem se, že některé inflační doložky jsou neplatné, protože nejsou správně formulované. Jak přesně by měla inflační doložka vypadat a co by měla obsahovat, aby byla platná? A mohu jí nájemníkovi předložit například s novou nájemní smlouvou?

Na dotaz čtenáře odpovídá advokátka Vendula Ciběnová

V případě nájmu bytu je v ustanovení § 2248 občanského zákoníku stanoveno, že si strany mohou ujednat každoroční zvyšování nájemného. Nájemné nemůže být zvyšováno častěji, než jedenkrát ročně.

Toto ustanovení je v občanském zákoníku na ochranu nájemce, aby nedocházelo k opakovaným zvyšováním nájemného v průběhu roku. Z tohoto pravidla jsou však i výjimky.

Například zvýšení nájemného v případě provedení stavebních úprav trvale zlepšujících užitnou hodnotu pronajatého bytu či celkové podmínky bydlení v domě.

Ve vašem případě uvádíte, že uzavíráte nájemní smlouvu na dobu jednoho roku. Pokud nemáte ve smlouvě automatické prodlužování doby nájmu, tak inflační doložka v nájemní smlouvě uzavírané na dobu jen jednoho roku postrádá význam, jelikož po jednom roce můžete uzavřít novou nájemní smlouvu, případně dodatek k původní, v rámci níž bude upravena nová výše nájemného zohledňující inflaci.

Obsah inflační doložky

Inflační doložka musí obsahovat, k jakému datu se nájemné zvyšuje. Dále v ní musí být uvedeno, kterou konkrétní inflací se zvyšování řídí. Nepostačí formulace, že se nájemné zvyšuje o inflaci, jelikož taková doložka by byla neurčitá a tedy neplatná.

Inflační doložka musí zahrnovat konkrétní parametr, dle kterého se bude moct určit nová výše nájemného. Nejčastěji bývá v inflačních doložkách uveden některý z indexů spotřebitelských cen vyhlášených Českým statistickým úřadem. Vhodné je také v nájemní smlouvě uvést, zda bude docházet ke zvýšení automaticky, nebo na základě výzvy pronajímatele.