Stavbou roku 2021 se může pochlubit i Praha. Spokojeni jsou i památkáři

Jeden z deseti titulů prestižní přehlídky Stavba roku 2021 získal i pražský dům Hybernská 1. Ocenění se mu dostalo za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot.

Nová přístavba orientována do prostoru náměstí do sebe integrovala všechny páteřní instalace a vertikální komunikace tak, aby se minimalizoval zásah do původní památkově chráněné části. | foto: Archiv Ateliéru Radana Hubičky