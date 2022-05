Víkendový dům ctí rozměry svého předchůdce, přidal moderní technologie

O autorech SENAA je architektonický ateliér, který založili Jan Sedláček a Václav Navrátil. Cenné pracovní zkušenosti získali v ateliérech v Brně, Praze, Rotterdamu, Los Angeles i New Yorku a dále je rozvíjí. Ke každému zadání přistupují individuálně, hledají nová řešení a kladou velký důraz na proveditelnost stavby. Pracují v týmu zkušených architektů a spolupracují s řadou specializovaných firem. Zabývají se všemi oblastmi architektury od urbanismu přes novostavby, rekonstrukce až po návrhy interiérů. Zpracovávají všechny stupně projektové dokumentace. Protože oba pocházejí z Hané a Slovácka, jsou jim blízké tradiční principy a selský rozum. Ing. arch. Jan Sedláček Narodil se roku 1981 v Prostějově, vystudoval fakultu architektury v Brně (2011). Absolvoval také roční studium na fakultě architektury na University of Brigton (2008) a následně roční praxi v atelierech RoTo Architects v Los Angeles a Zakrzewski Hyde Architects v New Yorku (2009). Poté působil v brněnském atelieru DRNH (2010). V roce 2011 zakládá společně s Václavem Navrátilem studio SENAA. Ing. arch. Václav Navrátil Narodil se v roce 1983 v Kyjově, vystudoval fakultu architektury v Brně (2009). Absolvoval roční praxi v atelieru Group A v Rotterdamu (2008). Poté působil v atelieru Znamení čtyř (2008), tři roky v atelieru Ladislava Lábuse (2012) a také v ateliéru Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno. V roce 2011 zakládá společně s Janem Sedláčkem vlastní studio SENAA. Dům využívá do posledního kousku prudce se svažující pozemek.