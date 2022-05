Nejlepší interiér roku 2021 byl inspirován obrazy včetně jejich okrajů

Ateliér No Architects MgA. Jakub Filip Novák * 1980 v Praze

Mgr., MgA. Daniela Baráčková * 1981 v Černé Hoře Studio se zaměřuje na všechny oblasti architektonického a urbanistického navrhování, zpracování návrhů staveb a interiérů, a to ve všech projekčních stupních - od studie až po prováděcí projekty včetně autorských dozorů. Je vystavěno na spolupráci architekta a vizuální umělkyně. Tato spolupráce zahrnuje kolektiv interních i externích spolupracovníků, schopných pokrýt celou škálu specializovaných profesí, kterou vydařená architektura vyžaduje. Motto: „Zajímají nás citlivá řešení dotažená do detailu, která odrážejí jedinečný příběh každého záměru a každého klienta.“