I zdeformovaná realita může být krásná. To dokáže pouze sklo

Trofej jako symbol ocenění Interiér roku není nikdy jen pouhým objektem, ale vždy má skryté významy a vyjadřuje postoj jejího tvůrce k interiéru. Co prozrazuje tentokrát?

Letošní světelná podoba ocenění zrcadlí okolní interiér. Oblými křivkami jej deformuje, a vytváří tím zcela novou překvapující realitu.

Sklo je živá hmota...

Proč jste zvolil kombinaci právě s matným klínovým brusem?

Matné brusy tvoří pěkný kontrast k dokonalému zrcadlovému povrchu zbytku trofeje a zvýrazňují základní kontury, které se díky brusům po rozsvícení rozzáří.

Jste kreativním direktorem sklárny Bomma, která se zaměřuje na dekorativní svítidla. Máte pocit, že s tímto typem svítidel pracují architekti v interiérech dostatečně nebo vidíte jisté rezervy?

Dokonce i z čísel prodejů vidím, že naše světla se čím dál tím více používají ve všech možných projektech. Vždy záleží na konkrétním vkusu a stylu člověka, který naše světla použije. Snažíme se kolekce tvořit tak, aby se s nimi architektům dobře pracovalo a dokázali z nich vytvořit zajímavé instalace a dostat jimi do interiéru cílenou atmosféru.

Kromě produktového designu se věnujete i samotné tvorbě interiérů. Jaký druh interiéru byl pro vás dosud největší výzvou?

Velkou výzvu vidím v projektech, které mají být putovní, a tím pádem nejsou určeny do konkrétního prostoru. Jde například o výstavy či různé pop-up stánky či prezentace. U těchto projektů je zapotřebí vše mnohem více promyslet a navrhnout tak, by vše fungovalo modulárně a bylo možno návrh upravit podle daného prostoru.

Na Royal College of Art v Londýně jste absolvoval hrou Koski. Používáte stejně hravý přístup a prvky skladebnosti i u svých návrhů pro sklárnu Bomma?

Hravost a modulárnost jsou určitě principy, které ve své práci rád aplikuji a asi by se dalo říci, že je promítám i do kolekcí v Bommě. Například u kolekce Orbital si architekt může libovolně kombinovat barevnost půlek skel a světlo si vyladit podle daného interiéru.

Kolekce Pebbles je zase taková skládačka, kde lze na monturu (základna lustru nebo lampy, pozn. redakce) navléknout různé kombinace tvarů a barev skel a tím si tvořit vlastní unikátní vzhled lampy. Nebo celá řada malých svítidel Bomma Constellation je vytvořena jako stavební kámen pro architekty a designéry, aby mohli tvořit zajímavé prostorové instalace, kde se nekladou meze kreativitě.

26. dubna 2022 převezme ceny deset nejlepších tvůrců.