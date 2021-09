Nejlepší designéři a architekti získají zářící křišťálovou pochodeň

Svítidlo jako symbol Interiéru roku je v historii soutěže předáváno poprvé. Koncept trofeje jste tedy ještě rozvinul. Co vás k tomu vedlo?

Mou snahou bylo vnést do návrhu určitý odkaz či symbol, který by podtrhl význam samotné události a ocenění soutěže Interiér roku.

Výroba ceny ve sklárnách BOMMA

Zároveň jsem do něj chtěl promítnout i zaměření výrobce ocenění, tedy společnosti BOMMA, která exceluje právě v oblasti originálních svítidel. Spojení ceny za interiér, křišťálového skla a osvětlení se tedy začalo samo nabízet, stejně jako inspirace a tvar. Tak nějak vznikla pochodeň.

Zvolený tvar má jistě mnohé symbolické hodnoty. Co všechno pro vás pochodeň vyjadřuje?

Pochodeň není jen přenosná svítilna, může být také symbolem světla, naděje či osvěty nebo předávání poselství… A v současnosti možná i jakýmsi šťastným světlem na konci tunelu. Interiér roku rovněž považuji za nositele určitého poselství a osvěty.

Na řešení technické stránky skleněné pochodně se podílel i Ota Svoboda ze sklárny BOMMA. Vyskytly se při realizaci nápadu nějaké technické překážky?

Vzhledem k tomu, že jde o komplikovanější objekt než ocenění předcházejících ročníků, v nichž šlo primárně o typ vázy, drobné překážky se objevily, ale i díky Otovi se je podařilo překonat. S výsledkem jsme spokojeni a doufáme, že stejně spokojeni budou i vítězové soutěže.

Vnímáte nějakou charakteristickou slabinu nebo naopak přednost českých a slovenských interiérů v oblasti osvětlení?

U soutěžních interiérů slabiny nevidím, spíš naopak. Světlo je důležitý aspekt každého interiéru a z prací přihlášených do soutěže srší velká profesionalita a kvalitně zvolené osvětlení interiéru nejen po stránce funkčnosti, ale i z pohledu atmosféry a estetiky.