Dům, který si na nic nehraje, zvítězil v soutěži Interiér roku

1:00 , aktualizováno 1:00

Ctít tradice neznamená jen uchovávat věci a domy, které vznikly před stovkami či desítkami let, ale využít to, co předkové dobře vymysleli. To platí i o domě na Vysočině, kde vznikl přívětivý dům na půdorysu původního.