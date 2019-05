Jednoduchý vesnický dům nabízí svým majitelům pohodlí, které ocení

Jsou domy, které patří do města, jiné na vesnici. Nerespektování okolí však nebývá výjimkou. Bohužel. Někdy se ovšem architektům podaří vytvořit dům, který přesně „zapadne“ do dané lokality, a to včetně interiéru.