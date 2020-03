Dům, ve kterém přežijete. Luxusní zašívárna má spižírnu a plný bar

Pár John a Chris Eastgatovi si už před dvěma lety našel vlastní způsob, jak se vytrhnout ze stereotypu a stresu kancelářské práce na vysokých manažerských postech. Rozhodli se koupit úzký pozemek se dvěma polorozbořenými chlévy na okraji vísky v hrabství Cambridgeshire a vybudovat si venkovskou oázu klidu.

K realizaci přizvali architektonické studio Ashworth Parkes Architects vedené designéry Jeremy Ashworthem a Michele Rossiovou. Ti navrhli moderní farmu, zvenčí skromných tvarů, uvnitř strohých pánských interiérů. Loni dokončenému domu o celkové rozloze tři sta dvanáct metrů čtverečních vládne dřevo, ocel a tradiční staletími osvědčené nekomplikované tvary.

Prostý obdélníkový půdorys má pečlivě promyšlenou dispozici, kterou si majitelé dopředu plánovali už dlouhá léta. Pět samostatných a dokonale komfortních ložnice, pět koupelen, do detailu dotažené bohaté úložné prostory, technické zázemí s komorou, prádelnou a spižírnou doplňuje velkoryse pojatý společenský prostor s kuchyní, jídelnou a obývákem.

Nechybí přípravna jídla se spižírnou plnou potravinových zásob a skrytá elegantní zašívárna s perfektně zásobeným barem.

To vše je výsledek dlouhého zvažování nejrůznějších variant a zrealizovaných letitých snů. Venku stojící traktor a lány polí, které majitelé obdělávají, zcela zapadá do jejich vize spokojené společné budoucnosti až do důchodového věku.

Puristická podoba domu je v souladu jak s vesnickým životem, tak moderním náhledem na architekturu. Směle kombinuje dřevěnou, černě mořenou klasickou fasádu, která víc než co jiného připomíná 200 let starou obyčejnou stodolu s luxusními prosklenými plochami, typickým znakem soudobých staveb 21. století.

Vznikl tak dům se střechou z tradičních pálených tašek, který snadno zapadá do okolní krajiny, přesto majitelům poskytuje pocit výjimečnosti, kterého se jim dostává i díky nádherným výhledům ze všech pokojů domu.