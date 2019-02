Designový domek si postavíte kdekoliv a bez povolení, je na kolech

Na začátku projektu byl nápad doktora Jana V. Raimana, světově vyhlášeného ortodontisty a zapáleného cestovatele. Už jako student si ve svém autě montoval různé lůžkové úpravy a úložné prostory. To mu však nestačilo.

K přesunu domku potřebujete jen větší osobní auto s tažným zařízením, tzv. koulí.

Časem chtěl řešení, které bude pohodlné, moderní, soběstačné a dostatečně mobilní. Na trhu nenašel nic, co by vyhovovalo jeho představám, až se potkal s architekty z ateliéru Artikul.

Jan Gabriel a Jakub Vlček se již delší dobu zabývali stavbou domů z kontejnerů. Společně se pustili do práce a zrodil se dům na kolech Mobile Hut. Má pět metrů na délku, 2,3 m na šířku a 3,9 m na výšku, hmotnost 2 100 kg, užitnou plochu 15 m2 a k tomu ještě 4 m2 terasy.

Jde sice o moderní domek v hliníkovém designu, svým tvarem se však inspiroval klasickým českým domem se sedlovou střechou a komínem. Vývoj včetně designu domku na kolech trval zhruba dva roky.

Domek pro novodobé nomády

„Mobile Hut je výsledkem hledání nové formy mobilního bydlení. Nabízí plnohodnotný komfort pro žití s tím rozdílem, že se dá navíc ještě ´zabalit´ a kamkoli převézt. Produkt na pomezí architektury a designu má za cíl otevřít nové způsoby dočasného bydlení v předražených městech a na místech, kde nelze běžně stavět,“představuje koncept architekt Jan Gabriel, jeden z autorů projektu.

K přesunu domku nepotřebujete jeřáb ani náklaďák, jen větší osobní auto s tažným zařízením, takzvanou koulí. Domek na kolech schválila do provozu DEKRA jako přípojné vozidlo kategorie O2, má svůj technický průkaz a SPZ.

Podvozek je součástí konstrukce, nese podlahu, proto na něj právo nepohlíží jako na stavbu. Je to ale pořád dům, i když zároveň legislativně jde o vozidlo s maximální povolenou rychlostí 90 km/h.

Domek z hliníku

Sendvičový panel tvoří hliníkový plech, PUR pěna a smrková deska. „Kloubí se tu moderní design a tradiční přístup. Chtěli jsme, aby dům byl vždy v kontrastu s místem, kde se zrovna bude nacházet, proto jsme navrhli hliníkový plášť. Zároveň jsme chtěli, aby se zachoval pocit klasického domu se sedlovou střechou a komínem. Není to tedy jen nějaká ´nadesignovaná´ bouda, jednotlivé věci jdou ruku v ruce, tvar domu, detaily konstrukce, technické vybavení a funkčnost domu jsou výsledkem dlouhého vývoje a testování,“ vysvětluje architekt Jakub Vlček.

V podstatě celá konstrukce je sendvičová, slepená z hliníkového plechu, jádro tvoří polyuretanová pěna, která současně funguje jako izolace, interiér je obložený masivní smrkovou biodeskou.

Sendvičové panely architektům pomohla vyvinout společnost z Vysokého Mýta, která je vyrábí pro skříňové nástavby nákladních automobilů či pro chladírenské boxy.

Mobile Hut je vybavený nezávislým plynovým topením i kamny na dřevo.

„Mají velké zkušenosti s lepením a technologií těsnosti pláště. Sendvič je slepený bez jakýchkoli výztuh. Obrovskou výhodu vidíme v tom, že celý dům je velmi lehký, včetně podvozku a veškerého vybavení váží lehce přes dvě tuny,“pokračuje Jakub Vlček.

Do vodotěsného pláště z eloxovaného hliníku nešlo osadit nic jiného než hliníková okna a dveře. „To byl první důvod, proč jsme si vybrali značku Schüco. Druhý spočíval v tom, že nabízí největší škálu různých oken a konstrukcí, které jsme potřebovali, tedy lehká okna, s izolačně s dobrými parametry, která se navíc otvírají ven a mají stavební hloubku rámů jen pět centimetrů. To jiní výrobci neumějí,“ vysvětluje Jakub Vlček.

Rámy byly přímo ve výrobě vlepeny do sendvičových panelů, což zvýšilo odolnost konstrukce. Teprve až byl dům hotový, montovala se křídla.

Soběstačnost na dva týdny

Základní verze domku je připojitelná na sítě, tedy na vodu a elektřinu, ve variantě „off grid“ je na sítích dům nezávislý: má solární panely, hi-tech baterie, filtry a nádrže na vodu, nezávislé plynové topení a kamna na dřevo, takže pro čtyři osoby je soběstačný až na dva týdny bez jakékoliv přípojky v kterémkoli ročním období.

Plně vybavená kuchyň má dvě plynové plotýnky, nerezový dřez či vestavěné elektrické zásuvky pro další spotřebiče.

Každý milimetr prostoru je vyřešený účelně, takže do něj sbalíte byt o velikosti 2+kk. Pomocí polohování vestavěného nábytku se může přizpůsobit dispozice různým funkcím, na vyvýšeném lůžku v přízemí s dvěma řadami výsuvných šuplíků se po rozložení vyspí dva lidé a nahoře v patře je ještě manželská postel.

Plně vybavená kuchyň nabízí dvě plynové plotýnky, nerezový dřez či vestavěné elektrické zásuvky pro další spotřebiče. Okna se vyklápějí ven, aby neubírala prostor uvnitř, plnohodnotná koupelna má sprchový kout, umyvadlo a chemickou toaletu. „Srdce“ domku představují krbová kamna na dřevo.

Mobile Hut představili jeho tvůrci během říjnového Designbloku, kdy parkoval právě před Průmyslovým palácem a noc v něm na zkoušku strávili i sami architekti.Koncept, který se zpočátku rodil jako naplnění představ jednoho člověka, si už během práce na projektu našel tolik příznivců, že se chystá jeho sériová výroba.