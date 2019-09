Stížnosti a spory. Lidem na Moravě vadí zvonění kostelních zvonů

S tím, jak se Rajhrad rozrůstá a přibývá v něm obyvatel, přibývá také lidí, kterým zvony vadí. Odbíjení by rádi buď ztišili, nebo rovnou úplně zrušili. Válku o zvuk kostelních zvonů přitom vedou se starosty i v mnoha okolních obcích.

„Jako tradičně jsem byla vzbuzena kostelovým zvonem, který zvonil v kuse sedm minut. Budí to i mé malé děti, které by běžně v šest ráno nevstávaly. Chápu, že již není noční klid, ale je to opravdu nepříjemné. Vadí mi i bimbání zvonů v noci,“ postěžovala si na webovém fóru starosty v Rajhradě obyvatelka ulice Odbojářů, která se podepsala pouze iniciálami J. D. „Nevidím důvod, proč kostel zvoní v noci. Ve Vranovicích bimbání zvonů v noci zrušili,“ napsala stěžovatelka.