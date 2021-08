Odbíjení budí děti, stěžuje si rodina na kostel. Odvolává se i na muslimy

„Hluk provázející čtvrťové odbíjení je velice obtěžující zejména v nočních hodinách. Například půlnoc odbíjí 4+12 krát, tedy šestnáctkrát. Odbíjení nám budí malé děti. Obzvláště při vysokých letních teplotách, když se snažíme větrat, je obtěžující pro všechny,“ píše se například v jedné ze stížností.

Podle starosty Dubí Petra Pípala (Severočeši) chodí stížnosti na hlasité odbíjení kostelního zvonu na radnici opakovaně od stejné rodiny, které bydlí nedaleko kostela.



„Přitom když jsme v roce 1997 začali kostel rekonstruovat, jedna z připomínek občanů byla, aby byly opraveny nefunkční kostelní hodiny. Tak jsme je nechali opravit. V posledních dvou letech si ale jedna rodina začala stěžovat, že jí hluk hodin obtěžuje,“ vysvětluje Pípal.

„V jedné ze stížností se dokonce odvolávali na to, že by to mohlo urážet zdejší muslimskou menšinu, protože zvonění je křesťanskou záležitostí. My v Dubí ale žádnou muslimskou menšinu nemáme. Z mého pohledu je to spíše úsměvné,“ kroutí hlavou starosta.

Jak na oficiálním Facebooku města připomněl tajemník městského úřadu v Dubí Radek Kindl, věžní hodiny kostela Neposkvrněného početí Panny Marie pocházejí z roku 1926. Základ hodinového stroje je v původním stavu a v roce 1997 proběhlo jeho restaurování.

„Hodinový stroj, včetně mechanismu pro odbíjení času, je postaven výlučně na mechanickém základě a navrhované nastavení časů odbíjení mimo noční dobu tento stroj neumožňuje,“ vysvětlil tajemník.

Podle starosty Pípala nemá situace jiné řešení, než že by radnice musela nechat celé kostelní hodiny zase vypnout.



„Ten věžní stroj prostě buď stojí, nebo funguje a tím pádem odbíjí i zvon. Nic mezitím neexistuje. Nejde to třeba v deset hodin večer vypnout a ráno zase zapnout. Jedině bychom museli celé hodiny zastavit, ale to nechceme,“ dodal starosta.