V kostele v Gutech budou znít čtyři zvony. Nejtěžší bude třímetrákový

Stejně jako předchozí zvony budou i ty nové vyrobeny ze slitiny mědi a cínu. Vzhledem k velikosti kostelíku se však nepočítá s těžkotonážními zvony, nejtěžší bude mít zhruba tři sta kilogramů. Ten dostane jméno svatý Michael Archanděl. „Další zvony budou vážit 220, 130 a 90 kilogramů a ponesou jména svatých Cyrila a Metoděje, svatého Antonína a svatého Josefa,“ vyjmenoval farář. Všechny pak rozhoupe moderní elektronický pohon.

Kdo zvony vyrobí, to ještě není jisté, s jejich vysvěcením se však počítá už letos na podzim. „Chtěli bychom, ať se tak stane v největší ostravské katedrále Božského Spasitele,“ přeje si Plachta.

Památkově chráněný kostel ze 16. století předloni v srpnu zapálili tři žháři, kteří později dostali tresty vězení od tří a půl do devíti let.

Podle gutského faráře Plachty se rovněž blíží okamžik, kdy se začne stavět replika kostela. „Čekáme na stavební povolení, snad bude co nejdříve, protože v létě bychom rádi zvládli zděné kostelní základy,“ přiblížil farář.

Na podzim by stavebníci pokračovali v samotném dřevěném skeletu kostela, a pokud v zimě neuhodí přílišné mrazy, mohlo by dojít i na věž. Další rok by přišel na řadu interiér. „Pokud přípravy a práce nic nezpomalí, tak bychom v příštím roce na podzim mohli gutský kostelík vysvětit,“ naznačil Plachta.

V současnosti na místě stojí jen velký dřevěný kříž, který jako zázrakem plamenům unikl, a malý hřbitov. Po žhářském útoku začala Ostravsko-opavská diecéze laserově zaměřovat všechny dřevěné kostely v regionu, postupně je také začíná vybavovat moderními požárními systémy.