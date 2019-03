V Zetoru bylo lépe, stýskají si propuštění zaměstnanci na nových místech

Nové zaměstnání je většinou s horším platem, podmínkami i firemní kulturou.

„Odezva je taková, že jim práce nevyhovuje, třeba tím, že je na tři směny. V Zetoru byla jen na jednu. A ti, kteří mají děti, potřebují mít čas lépe rozložený a věnovat se rodině. I atmosféra pracovišť a skladba lidí v něm jim úplně nesedí,“ popisuje šéf odborářů Zetoru Alois Kazelle.

„Není to zkrátka ta zavedená úroveň, na kterou byli zvyklí. Dobrá místa jsou samozřejmě obsazená, uvolňují se jen zřídka a těžko se na ně dostává,“ doplňuje Kazelle.

Celkovou analýzu, kolik propuštěných zaměstnanců už našlo novou práci a na jaké úrovni, ale ještě hotovou nemá. Zatím zmapoval situaci hlavně u někdejších členů a funkcionářů odborů.

Propuštěno bude méně lidí, než se čekalo

Ze Zetoru totiž reálně odešla asi polovina těch, co dostali výpověď - na dohodu v lednu nebo únoru. Druhá půlka, která plně využívá výpovědní dobu, končí až posledního března.

Celkově jde však o méně lidí, než Zetor avizoval. Původně mělo odejít 260 pracovníků z celkových asi sedmi stovek. Později číslo kleslo na 170, podle informací MF DNES bude však finální součet nakonec ještě nižší.

„Ano, vypadá to tak. Třeba kolegyně, která měla odejít, mi volala, že zůstává,“ potvrdil Kazelle. Vedení firmy však konkrétnější informace zatím neuvádí, na otázky redakce zástupci neodpověděli.

Už dříve výkonný ředitel Zetoru Marián Lipovský prohlásil, že propouštění se dotklo manažerů, administrativních pracovníků i dělníků. Zájem o ně projevilo asi 90 společností a personálních agentur, nabídky vyslaly například Královopolská, Šmeral Brno, České dráhy, Dopravní podnik města Brna nebo „přespolní“ jihlavský Bosch.

„Bývalí zaměstnanci si však povětšinou našli práci opět v Brně. Někteří odešli třeba do Ekolu, dělají v hale postavené hned za Zetorem,“ poznamenal Kazelle.

Montážní linka už zase jede

Nejčernější obavy o odchodu téměř třetiny zaměstnanců se tedy nakonec nenaplnily - hlavně proto, že po jednání s obchodními partnery Zetoru svitla naděje na větší odbyt traktorů. A právě to umožnilo navýšit plán výroby a prodeje pro letošní rok.

Firma už navíc znovu spustila montážní linku, kterou zastavila, aby snížila počet skladových traktorů. Alespoň zvenčí se tak zdá, že je z nejhoršího venku. „Já si to nemyslím. Práce není tolik jako dřív, cítím se pořád v nejistotě,“ popsal jeden ze zaměstnanců, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Ani podle odborů není situace ve firmě stále standardní. „Sice nám řekli, že vše běží podle plánu, ale to by muselo vypadat jinak. Lidé přecházejí na vedlejší práce, nedělají to, co běžně. Na jednu stranu z nich opadl největší strach, na tu druhou říkají: ‚Když mi chodí měsíční mzda a můj výkon jí neodpovídá, tak to nevěští nic dobrého.‘ Linka jeden den jede, druhý ne. Jaká je doopravdy situace, ukáže až čas,“ podotkl Kazelle.

Vedení si však za snížením skladových zásob stojí. „Tento krok přináší nákladové úspory potřebné pro ekonomickou stabilizaci společnosti a poskytne nám lepší výchozí pozice pro další vývoj firmy,“ řekl Lipovský s tím, že traktory na skladech Zetor vyrobil ve druhé polovině loňského roku.

Odbory chtějí navýšení mezd

Jenže trh se oproti odhadům vyvíjel jinak, například výhled prodeje v Polsku klesl o dva tisíce kusů kvůli suchu.

Firma s odbory minulý týden dvakrát jednala o kolektivní smlouvě, ale zatím bezvýsledně. Čas na dohodu je jen do konce měsíce.

Obě strany se sice už v zimě shodly na detailech ohledně dovršení pracovního i životního výročí zaměstnanců a důchodů, ale nyní se zadrhly na tom nejdůležitějším - nárůstu mezd.

Odbory chtějí, aby Zetor přidal všem 600 korun a celkový objem mzdových nákladů narostl na pět a půl procenta. Ani toto vyjednávání však firma nekomentuje.

