Místo dodávek nákladní kola. Z centra Brna mají zmizet zásobovací auta

Obchody a restaurace v centru Brna by mohly místo aut zásobovat nákladní kola, takzvaná cargo kola. Vedení radnice v současnosti hledá místo pro překladiště, ideálně ve vzdálenosti do čtyř kilometrů od středu města, odkud by se zboží vozilo právě na kolech.