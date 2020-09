Centrum Brna se opevnilo proti autům, počet povolení klesl na třetinu

Podle prvních zkušeností redaktorů MF DNES přímo z terénu novinka hned začala plnit účel.

Po náměstí Svobody sice dál projížděly vozy, ale šlo především o taxikáře, místní obyvatele či podnikatele mířící ke svým provozovnám. Přes den však například ubylo zásobovacích dodávek, jejichž hustý provoz dříve ohrožoval chodce.

Zásadní posun dokládá i aktuální počet povolenek ke vjezdu do centra. Zatímco podle předchozích pravidel ji mělo asi 13 tisíc aut, do pondělka bylo vydáno pouze zhruba 3 500 nových oprávnění. V září a říjnu ještě potrvá platnost asi tisícovky starých povolení, ty další už se pak místo na rok budou vydávat jen na šest měsíců.

„Změnu jsme zavedli proto, aby se častěji prověřoval důvod oprávnění pro dané vozy,“ vysvětlila Radka Matuszková z odboru dopravy brněnského magistrátu.

Staré oprávnění využívá třeba šofér, který v úterý vezl knihy do knihkupectví Dobrovský v Joštově ulici. „Povolení máme do 19. září, nové řeší majitel. Já jen vím, že se centrum nějak rozdělilo na více menších oblastí,“ poznamenal řidič.

Právě nové rozčlenění je hlavní novinkou, respektive návratem ke starým pravidlům, která platila do září před dvěma lety.



Tehdy koalice v čele s hnutím ANO proměnila celé centrum v jednu zónu a každý šofér s povolením tak mohl historický střed města využívat jako zkratku. Do nově vzniklých menších částí mohou vjet pouze řidiči, kteří v nich bydlí nebo zde mají sídlo firmy.

Už žádný rozvoz jídla

To platí i pro zásobovací vozy, které navíc mohou nově vjet do pěší zóny v centru pouze ráno od šesti hodin do půl jedenácté. Večerní zásobování politici zrušili.

Některým restauracím v centru tato změna komplikuje provoz, protože musí objednávat zboží dříve, než byly dosud zvyklé. Patří mezi ně třeba Radegast Sportbar na náměstí Svobody.

„Zeleninu jsme byli zvyklí brát i dvakrát denně, abychom ji měli co nejčerstvější. To už teď bohužel nepůjde. Všechno vezmeme ráno a musíme počítat s tím, že jakmile se něco během dne prodá, tak už to večer nemusí být. Nemůžeme mít nekonečné zásoby,“ přiblížil provozní Richard Máša.



Bojí se také o dodávky piva, pokud by nákladní vůz s tanky zůstal trčet například na dálnici a nestihl včas dojet do Brna.

Naopak šofér Martin Hlaváč, který dopoledne dováží některým restauracím na náměstí Svobody právě pivo, je rád, že je zásobování omezeno už jen na ráno. „Restaurace totiž kolikrát měly otevřeno až později, a někdy jsem tak musel čekat až do večera, než jsem opět mohl do centra vjet,“ popsal.

Do srdce města už se vůbec nedostanou řidiči, kteří autem rozváželi jídlo. Pro ně je nyní vyčleněných zhruba šedesát obrátkových stání na okraji historického centra. Na tuto situaci už zareagovala pizzerie Amici. „Zřídili jsme hned několik bodů v krajních částech zapovězeného centra, kam jídlo dovezeme. Stačí si vybrat ten vám nejbližší, kde si objednávku vyzvednete,“ píše pizzerie na Facebooku.

Strážníci se zaměří na parkování

Úterkem se rozvázaly ruce také strážníkům, jejichž hlídky po celé dva roky stály u vjezdů do centra a v systému kontrolovaly registrační značku každého auta. Městští policisté tak suplovali kamery, které sice byly nad jejich hlavami nainstalované už od loňského jara, ale na základě jejich dat nebylo možné rozdávat pokuty.

Tento zádrhel už by měl být vyřešený. „Dolaďujeme poslední detaily, nicméně pokud budou data z kamer už z úterý průkazná, řidič může od magistrátního odboru dostat pokutu,“ oznámila Matuszková. Sankce se podle ní pohybuje kolem 1 500 korun a za opakované porušení se může navyšovat.

Strážníci během jednoho měsíce letos v létě zkontrolovali 12 500 aut, neoprávněně do centra vjela asi tři procenta. Nyní svoji pozornost zacílí jinam, v centru však zůstanou.

V úterý odpoledne například nasazovali botičku autu zaparkovanému přímo na náměstí Svobody, jiné fotili ve Veselé ulici, jak stojí na chodníku. „Více se zaměříme na dodržování pravidel parkování v centru,“ informovala mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Zda nová regulace skutečně pomohla snížit počet aut, chce radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS) vyhodnotit během dvou až tří měsíců. Až poté by magistrát případně přistoupil k dalším restrikcím.