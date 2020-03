Domácí učení stíháme jen díky pevnému řádu, říká matka dvou školaček

Kvůli zavření restaurace musela servírka Zuzana Faldíková zůstat se svými dvěma dcerami doma. Naštěstí, dalo by se říct. Alena totiž chodí do druhé třídy, starší Barča do páté.

„Kromě uklízečky, kuchařky, nákupčí a animátorky dělám i učitelku,“ usmívá se Faldíková, kterou k nové „funkci“ stejně jako tisíce dalších rodičů v kraji přinutilo zavření škol.



Každý den v devět ráno tak u Faldíkových začíná domácí výuka, po obědě pak matka kontroluje zadanou práci. „Funguje nám to poměrně dobře díky stanovenému řádu. Do každého předmětu mají holky okolo deseti úkolů týdně,“ popisuje Faldíková.

Dcery navíc ještě odpoledne zpracovávají tvorbu pro Základní uměleckou školu.

Povinnosti nacházejí žačky na webu, který vytvořil jeden z učitelů zbýšovské školy. Nápor úkolů se prý stíhat dá, ale nesmí se vynechat ani den. V takovém případě se domácí výuka protahuje i přes víkend. „Podle holek je učení o dost víc než ve škole. Navíc jim chybí kamarádi,“ shrnuje Faldíková.



Množství i obsah úkolů nyní řeší ministerstvo školství. „Vytváříme pro učitele desatero, kterým se mají při zadávání práce dětem řídit,“ popsala mluvčí resortu Aneta Lednová.

Učitelé by podle pokynů měli zmírnit, nepřetěžovat děti a zaměřit se spíše na procvičování nabytých znalostí. „Měli by také respektovat, že rodiče nejsou pedagogové a nedokážou dítěti vše vysvětlit tak jako učitelé ve škole,“ doplnila Lednová.

Faldíková by ocenila online výuku přímo z konkrétních tříd, kam dívky chodí. „Televize nabízí možnost učení přes obrazovku, to nám ale přijde nepraktické,“ říká Faldíková.

Její manžel Slávek chce proto online výuku na zbýšovské základce zavést. „Pracuje jako IT specialista a nyní se snaží vše technicky zrealizovat,“ podotkla Faldíková.

Domácí školu ale i přes absenci učitele a online vyučování zvládá s dcerami dobře. „Občas se pohádáme, ale jde to. Trestat holky zatím nemusím,“ směje se.

Základní školy nyní kromě organizace výuky na dálku řeší i zápis budoucích prvňáčků. Ten se bude konat podle plánů v dubnu, děti ale u něj z důvodu nouzového stavu budou chybět.

„Byli bychom rádi, kdyby děti přišly na zápis osobně. Musíme se s tím ale vyrovnat a respektovat aktuální nařízení,“ shrnul například Libor Tománek, ředitel Základní školy Antonínská v Brně.