Zavřené školy otevřely dveře virtuální výuce, část kantorů učí přes internet

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula odhaduje, že školy budou zavřené měsíc. „Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě si myslím, že to skutečně bude minimálně měsíc než jen dva týdny,“ řekl Prymula. Oficiálně však uzavření škol zatím platí na neurčito. Po dvou týdnech se bude situace vyhodnocovat a rozhodne se, jestli se opatření prodlouží nebo změní podle potřeby.

Komplikace je to hlavně pro děti a studenty, protože jim budou chybět stovky hodin výuky. Navíc se blíží přijímací i maturitní zkoušky, nepříjemnost je to ovšem i pro nižší ročníky.

Tisíce školních dveří se od středy sice zavřely, ale další se tím otevírají. Díky vládnímu nařízení se může do škol ve větší míře dostat výuka s využitím moderních technologií, samostudia a internetu. Znamená to ale pro učitele spoustu práce, kterou musí zvládnout během krátké doby. Způsoby výuky se liší podle věku žáků i studentů a je potřeba také odpovídající vybavení na obou stranách. Současně musí maximálně fungovat komunikace mezi kantory a rodiči.

Na internetu ovšem existuje spousta programů a webů, které pomáhají učitelům sestavit hodinu podle toho, jaké učivo zrovna probírají, a dodat k tomu nejrůznější videa, odkazy, grafy či doplňující obrázky.

Populární je například Khanova škola, která se věnuje především matematice, fyzice i chemii, ale i dalším předmětům. Učitelé domlouvají se žáky a studenty výuku přes videa s komentáři v reálném čase. Některé placené programy a služby jsou nyní zdarma, například výuková verze populární hry Minecraft.

Učebnice zdarma, k dispozici jsou i celé lekce

Nakladatelství Fraus nebo Nová škola, s.r.o. zpřístupnila pro učitele i žáky veškerý svůj digitální obsah. A to zdarma, zatím na měsíc. Pokud by se uzavření škol protáhlo, mohli by podle Jakuba Fančoviče z nakladatelství Naše škola volný přístup pro uživatele ještě prodloužit.

Výběr z možností pro učení Umíme to - stránka, na které se dají procvičovat jazyky, matematika i programování.

Timixi - historické události na časové ose. Webex - platforma pro komunikaci, která se využívá například ke konferenčním hovorům Kahoot - učení ve formě her, které jsou buď připravené, nebo je možné si vymyslet i vlastní Školákov - spíše pro mladší ročníky prvního stupně, kde jsou cvičení z českého jazyka, matematiky, prvouky, vlastivědy a dalších. Matika - úlohy z matematiky pro základní školy od první po devátou třídu. Gramar - úlohy z českého jazyka, které jsou pro první až šestou třídu základní školy, a také pro závěrečný ročník střední školy Online cvičení - stránka je zaměřená především na procvičování nabytých znalostí. Edmodo - zahraniční bezplatný program, který propojuje učitele, děti, studenty i rodiče. Po světě ho využívají tisíce škol. Book Creator - nástroj, kde se dají vytvářet knihy v digitální podobě. Text se tak dá propojit s obrázky, zvuky nebo videem.

„Všechny interaktivní materiály s více než 10 tisíci interaktivními cvičeními pro výuku doma v případě trvajícího uzavření škol zpřístupníme až do konce června letošního roku bezplatně. Matýskova matematika pro 1. stupeň je kompletně zpracována i formou výukových videí, ke kterým vždy byl a je přístup zdarma,“ dodává Fančovič.

Autorem videí, která jsou spojená s učebnicemi pro první až pátou třídu, je bývalý učitel Miloš Novotný. Dohromady jich natočil přes pět tisíc.

„Ta videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic. Jde je využít i v případě, že žáci používají jiné učebnice, protože probírané učivo je obdobné. Díky tomu se mohou učit matematiku z domova s učitelským výkladem,“ vysvětluje možnosti Novotný, který videa natáčí už sedm let. Propojená jsou se sérií učebnic, které nakladatelství Nová škola vydává. Ke každému dílu je tak i vysvětlující video pro uživatele.

Nakladatelství Fraus zpřístupňuje v souvislosti s nastalou situací ohledně šíření koronaviru tři různé platformy zdarma. Škola s nadhledem je spíš pro rodiče s dětmi, k dispozici je na 4,5 tisíce cvičení. Další je interaktivní učebnice Fraus v elektronické podobě a poslední je platforma Fred.

„Ta je pro učitele a jejich žáky, tam rodiče aktivní nejsou. Portál umožňuje škole komunikovat se žáky elektronickou cestou, kde si mohou zadávat úkoly, vysvětlovat lekce, je to takové interaktivní online prostředí. Součástí jsou testy. Což by se mohlo hodit těm dětem a školám, které čekají přijímací zkoušky,“ říká ředitel výroby nakladatelství Fraus Adam Jelínek.

Během středečního dne, kdy jsou školy zavřené první den, je podle Jelínka nejvyšší zájem o platformu Škola s nadhledem. V běžný školní den zde procvičuje zhruba tři až čtyři tisíce žáků. Nyní je to čtyřikrát více.

Na zkoušky se děti učí průběžně, ne jen měsíc dopředu

Možnost zavření škol až na měsíc by se mohla dotknout přijímacích zkoušek. První termíny jsou v plánu v polovině dubna. Podle ředitelky ZŠ Petřiny sever Jany Kindlové se ale děti s učiteli připravují průběžně, takže by jim výklad chybět neměl. Způsobů učení dětí doma je k dispozici několik podle věku.

„U mladších dětí je intenzivní komunikace mezi třídním učitelem, dětmi a rodiči. U straších začínáme a učíme se využívat systém classroom, což je šikovná aplikace. Umožní učitelům s dětmi opravdu intenzivně pracovat, plnit zadané úkoly včetně testů a ten způsob komunikace je velmi aktivní. Všechno připravujeme a propojujeme s učiteli i žáky,“ vyjmenovává ředitelka.

Kantoři také sdílejí svoje zkušenosti s nejrůznějšími programy a jejich využitím pro učení dětí doma na internetu, učitelských skupinách či sociálních sítích.

MŠMT učí Na dálku

Možností pro učení se doma mají v dnešní době učitelé, děti i studenti poměrně hodně. Během následujících dnů a týdnů opatření zadávají práci učitelům ředitelé škol. Záleží tak na více faktorech, jestli různé možnosti výuky doma využijí, nebo se přikloní k něčemu jinému.

Ministerstvo školství spustilo v souvislosti s opatřeními vlády nový projekt s názvem Na dálku. Na stránkách resortu tak učitelé najdou další inspiraci, jak vést hodiny přes internet.

„Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z oblasti vzdělávání na dálku,“ informoval úřad v tiskové zprávě.

„Cílem je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií,“ doplnilo ministerstvo.