Z rodičů jsou učitelé. Domácí výuka dává zabrat jim, dětem i pedagogům

„Rodiče mají kontakty na vyučující a mohou s nimi učivo telefonicky konzultovat a domluvit se případně i na zprostředkování potřebných materiálů, pokud by přístup k internetu neměli,“ popsala Jarmila Hrdinová, zástupkyně ředitele žďárské Základní školy Švermova.



Převážná většina lidí však podle ní využívá školní webové stránky, kam jsou pod jména jednotlivých pedagogů umisťovány úkoly, pracovní listy a další materiály či tipy na online výuku.

„Na prvním stupni byly už v minulosti zavedené takzvané týdenní plány s rozpisem látky, která se má v daný týden probírat, takže jimi se první týden řídili i rodiče. Zpočátku byl objem učiva větší, jelikož se jednalo o látku, kterou ještě stihli žáci před uzavřením školy probrat. Nyní už na ně čekají nové věci, takže tomu bude dávkování učiva přizpůsobeno,“ přiblížila Hrdinová.

Gymnázium musí skloubit primány, maturanty i „obchodníky“

Jako rozjezdový vnímá první týden domácího vyučování také Aleš Petrák, ředitel Gymnázia a obchodní akademie Pelhřimov.

„Fungovat jsme samozřejmě museli, učivo bylo zadáváno přes internet. Systém ale nebyl úplně jednotný. Nyní jej vyhodnocujeme a budeme se snažit vychytat některé nedostatky. Situace je o to těžší, že tu máme menší děti třeba z primy nebo sekundy, pak maturanty a ještě obchodní akademii,“ popsal Petrák a dodal, že prioritou jsou teď hlavně maturanti.

Výrazné změny nemuseli zavádět na jihlavské Vysoké škole polytechnické (VŠP). Studenti hned poté, co vláda nařídila uzavření škol, „najeli“ na e-learningový systém.

„Máme tu také studenty na kombinovaném studiu, kde výuka z velké části probíhá právě přes internet, takže materiály, které pro ně používáme, jsme teď poskytli i pro studium denní,“ popsala mluvčí jihlavské VŠP Magdalena Martini s tím, že studenti využívají rovněž konzultace s pedagogy, na něž mají kontakty.

Domácí výuka dvou dětí prvního stupně zabere klidně i celý den

Pro některé rodiče je domácí výuka jejich ratolestí náročnou novinkou. Své o tom ví třeba maminka tří dětí Karolína z Havlíčkova Brodu.

„Mám doma prvňáka, třeťáka a ještě tříletou dcerku. Příprava do školy v kombinaci s péčí o malou dceru mi zabere pomalu celý den. Úkolů mají kluci poměrně dost, a to se věnujeme vlastně jenom psaní, čtení, matematice a angličtině, další předměty jsme ještě vůbec neřešili,“ popsala mladá žena.



Podle psychologů by měli rodiče probíranou látku dávkovat dětem postupně, motivovat je a nečekat od nich hned zázraky.

„Děti současnou situaci samozřejmě vnímají a mohou z ní být ve stresu, což třeba nemusí být na první pohled patrné. A vystresované dítě moc učiva nevstřebá. U menších školáků na prvním stupni bych se proto zaměřila především na opakování již naučených věcí. A ani u těch starších není nutné to hned přehánět. Lze už na ně také přenést určitou dávku zodpovědnosti a nechat je, aby si výuku alespoň částečně řídili sami,“ poradila velkomeziříčská psycholožka Elen Sejrková.

Rodiče se nesmí bát ozvat, že je toho moc, radí psycholožka

Co ale dělat, pokud učitel tento názor nesdílí a hrne na školáky kvantum úkolů?

„Rodiče by se hlavně neměli bát ozvat nebo zjistit, zda třeba není nějaké jiné řešení, jak učivo dávkovat. Ostatně i pro školu je zpětná vazba hodně důležitá. Současný stav totiž není nový jenom pro rodiče a jejich děti, ale také pro samotné učitele, kteří si musejí postupně najít způsob, jak výuku na dálku co nejlépe vést. A k tomu jim právě názory a zkušenosti rodičů i školáků mohou výrazně pomoci,“ vysvětlila psycholožka Sejrková.

Že bezkontaktní výuka není žádný med, potvrzuje i Lenka Stehlíková, která učí v malotřídní základní škole ve Vepřové na Žďársku.

„Rozhodně je to náročnější než klasická výuka. Úkoly zatím každý den posílám rodičům na e-mail, včetně různých poslechů do angličtiny či pracovních listů,“ popsala učitelka s třináctiletými zkušenostmi.

Rodičům zasílá rovněž návrhy na online procvičování jednotlivých předmětů na internetu, aby si děti mohly učivo hned natrénovat.



I učitelé mají své děti, na které musí mít čas, říká zástupkyně

„Novou látku nebo gramatiku se žákům snažím co nejjednodušeji rozepsat, aby to bylo pochopitelné. Větší děti z páté třídy mi úkoly z angličtiny zpracovávají na počítači do Wordu a posílají zpět na kontrolu. Snažím se zadávat přiměřeně úkolů, s ohledem na pracující rodiče,“ vyjádřila se Stehlíková.

S tím, že učení za stávající situace není rozhodně snadné, souhlasí také další pedagogové.

„Je třeba si uvědomit, že rovněž učitelé jsou často zároveň také rodiči malých dětí. A vedle své práce se o ně musejí postarat a samozřejmě se s nimi i učit,“ zdůraznila Jarmila Hrdinová ze žďárské Základní školy Švermova.