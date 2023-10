Rychlovlaky jsou na jihu Moravy pod palbou kritiky, vadí trasa poblíž domů

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Správa železnic tento měsíc spustila sérii třinácti veřejných setkání v obcích ležících na trase úseku mezi Modřicemi a Rakvicemi na Břeclavsku a hned na prvním místě narazila na smršť nesouhlasných reakcí a připomínek od asi čtyřicítky místních.

Hlasitými kritiky jsou hlavně obyvatelé Brněnské ulice, která je sevřená mezi silnicí I/52 na jedné straně a železnicí na druhé. Kvůli rychlovlakům přibudou dvě nové koleje západně od ní, čímž se ještě zmenší vzdálenost pár desítek metrů od vytížené trati. Prostor pro koleje „ukousne“ kvůli tomu část pozemků přiléhajících k domům v Brněnské ulici.

S výkupy hodlají železničáři začít v příštím roce. Za nestavební pozemky a parcely bez nemovitosti plánují nabízet až osminásobek ceny obvyklé. Ani tím ovšem místní rozhodně neuchlácholí. „Je jedno, kolik mi za pozemek dáte, v noci se už nevyspím,“ zaznělo na setkání od jednoho z příchozích.

Železničáři tvrdí, že hledají taková technická řešení, která koridor pro rychlovlaky omezí na minimum. „Oproti poslední situaci z loňského prosince je v Modřicích o tři metry užší,“ podotkl Lukáš Tittl ze Správy železnic. Technický návrh odborníci stále prověřují do většího detailu a řešení ještě dopracují nejen na základě podnětů od lidí.

Místní sice navrhli, aby nové koleje vznikly na opačné straně železnice, případně aby se na tuto stranu přesunulo celé těleso, to by ale znamenalo částečné zakřivení dosud zcela rovné trati. To odmítlo ministerstvo dopravy.

Řešení? Zpomalte vlaky

Podél trati vyroste protihluková stěna ke snížení rámusu nesoucího se z trati. Navíc rychlovlaky mají být podle železničářů méně hlučné než dnešní soupravy. Lidé to ale mají stále za nedostatečné. „Možností pro snížení hluku je také zpomalení vlaků na trati od modřického nádraží po želešický most v délce tratě 944 metrů nebo tubus délky 650 metrů,“ navrhl místní obyvatel Miroslav Novák.

Rychlovlaky Modřicemi projedou rychlostí 160 až 200 kilometrů za hodinu. S variantou vybudování tunelu každopádně Správa železnic nepočítá. Na rozdíl od nedalekého Rajhradu, kde navrhuje podzemní vedení trasy v okolí nejbližší zástavby. To je ale pro vedení města málo. Požaduje, aby rychlovlaky jezdily tubusem přes jeho území v celé délce. Zakrýt se má trať už u okružní křižovatky před vjezdem do města, nikoliv až poblíž křížení se Štefánikovou ulicí.

„Vysokorychlostní železnice nám nic nepřinese. Jsme sice ochotní vnímat celospolečenský zájem, ale v Rajhradu se objektivně zvýší hlučnost a prašnost, trať město rozdělí na dvě poloviny. Trasa má vést v otevřeném zářezu v intravilánu města, v těsné blízkosti obytné zástavby, s čímž zásadně nesouhlasíme,“ shrnul starosta Rajhradu František Ondráček (nez.) s tím, že už se ve snaze prosadit požadavek města obrátil na právní kancelář.

Železničáři tunel oproti studii prodloužili o 150 metrů na celkových 950, a to na základě projednávání a požadavků občanů. „V návazných úsecích je trať navržena v zářezu, od zástavby tedy nebude vidět,“ dodal mluvčí Správy železnic Ondřej Šrámek.

Právě Rajhrad, respektive sousední Holasice byly v pondělí další jihomoravskou zastávkou Správy železnic při představování rychlovlaků lidem. Později budou následovat mimo jiné i Pouzdřany, které soupravy jako první obec od Rajhradu přímo protnou a nepovedou v dáli nezastavěnou oblastí.

Pro obec je kromě hluku stěžejní vyřešit zachování vjezdu do obce přes železnici, což se má po dokončení rychlotrati povést. „Byli bychom ale spokojenější, kdyby raději vůbec nebyla. Počet vlaků, které u nás zastaví, nezvýší. Je to stejné, jako kdyby tady projektovali dálnici, na kterou by se tu nedalo najet,“ zmínil starosta Pouzdřan Miroslav Šmarda (nez.).

Stavět se má začít za čtyři roky

Úsek od Modřic po Rakvice zahrnující i Pouzdřany a Rajhrad se má začít stavět v roce 2027. Rychlovlaky tam pojedou až 320 kilometrů za hodinu. Dál bude rychlost omezená maximálně na dvoustovku, protože soupravy zamíří na dnešní koridor vedoucí do Břeclavi, který čeká modernizace.

S vysokorychlostními tratěmi na jihu Moravy souvisí také momentálně řešená třetí aktualizace zásad územního rozvoje kraje. Jejich trasy upřesňuje ve třech oblastech. Konkrétně v části od hranic se sousední Vysočinou do Brna, mezi Šakvicemi a Rakvicemi a před Břeclaví. Hejtmanství se změnou zabývá na základě požadavku od Správy železnic, jež zúžila územní rezervy potřebné pro vedení trati.

Veřejnost včetně obcí posílala v posledních dnech k aktualizaci připomínky a námitky. Hejtmanství následně přistoupí k jejich vypořádání tak, aby změnu mohlo schválit během zimy. „Neočekáváme protesty jako u silnice 43, které se týkala první aktualizace,“ připomněl krajský radní pro územní plánování Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu) úpravu, kterou musel řešit i soud.