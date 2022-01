Důvodem je to, že Brnu se podle nedávno schválené studie proveditelnosti mají nejrychlejší vlaky nazývané Sprinter vyhýbat. Před zajížďkou do centra moravské metropole dostane přednost doprava lidí do vzdálenějších cílů – do Vídně a do Ostravy.

Vyšší rychlost nakonec zvítězila, protože její snížení by podle studie vedlo k odlivu zhruba dvou tisíc cestujících denně.