Rychlotrati do Brna a Ostravy mají zelenou. Vyjdou na více než 400 miliard

Dvojice plánovaných vysokorychlostních tratí z Prahy do Brna a dále do Břeclavi a spojení Brno – Přerov – Ostrava dostaly zelenou. Stavby za více než 400 miliard korun se vyplatí vybudovat, rozhodla centrální komise ministerstva dopravy. První část z Poříčan do pražských Běchovic by měla být dokončená v roce 2030.