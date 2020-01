Za loupežnou vraždu dostali dva muži z Ruska 17,5 roku, jeden je na útěku

Obžalovaní Magomed Moldijev Israilov a Sajdchusejn Naurbajev podle státního zastupitelství dostali od neznámého člověka tip na vloupání do rodinného domu v Žabčicích.

Po domluvě pak podle obžaloby 26. května 2015 do domu vnikli. Maskovali se a byli ozbrojení krátkými střelnými zbraněmi.

„Majitele domu fyzicky napadli, svázali mu ruce i nohy, přes ústa mu uvázali pruh látky,“ uvedla už dříve žalobkyně Zuzana Zámoravcová.

Podle ní útočníci čtyřiasedmdesátiletého muže delší dobu kopali a bili pěstmi po celém těle včetně hlavy. Senior utrpěl mnohačetná zranění včetně zlomenin několika žeber, násilníci ho nakonec udusili.

„V šatní skříni pak podle spisu založili požár a s ukradenými cennostmi odjeli do Rakouska,“ uvedla dříve žalobkyně.

„Otec často chodil a chlubil se, že má hodně peněz. V inkriminovaný den si měl jet prohlédnout dům, který chtěl koupit. Dá se předpokládat, že u sebe měl větší hotovost, o které se někdo dozvěděl,“ popsala dcera zavražděného pro MF DNES.

„Soud dospěl k závěru, že důkazy, které má k dispozici, jsou dostatečné k uznání viny v tom rozsahu, který byl uveden v obžalobě,“ uvedl předseda senátu Aleš Novotný.

Doplnil, že soud sice nemá objektivní důkazy, kdo z dvojice a jak se na loupeži v domě podílel, je ale jisté, že starý muž byl brutálně napadán a svazován. „Problematická je úvaha, že by to dělal jen jeden člověk. Svědčí to o tom, že se na činu museli podílet oba obvinění,“ uvedl Novotný.

Vraždu podle něj vykonal jen jeden z mužů, podle soudu ale šlo o společné jednání. „Bez ohledu na to, čí ruce byly na krku obžalovaného. I druhý obviněný se podílel na mechanismu útoku, byl srozuměn s tím, k čemu to celé směřuje,“ poznamenal soudce.

Třicetiletý Israilov vinu už dřív popřel. „Jsem muslim a moje víra mi ubližovat nedovoluje. Myslím si, že to na mě hodil můj švagr jako mstu. Zastal jsem se totiž sestry, kterou bil. Ztloukl jsem ho kvůli tomu do krve,“ uváděl obžalovaný už v přípravném řízení.

Soud mu uložil 17,5 roku vězení v káznici se zvýšenou ostrahou. Stejný trest dostal druhý obžalovaný, který je na útěku. Oba také dostali trest vyhoštění z ČR na dobu neurčitou.

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce a Israilov si ponechali lhůtu pro možnost odvolání. Obhájce uprchlého Naurbajeva se na místě odvolal.