Ruský soud odsoudil sedm mužů kvůli terorismu, podle opozice jde o propagandu

10:00 , aktualizováno 10:00

Vojenský soud v ruské Penze v pondělí poslal do vězení na šest až osmnáct let skupinu mužů, kteří podle ruské tajné služby FSB stáli za teroristickým uskupením Síť. Všech sedm odsouzených popřelo, že by podobná organizace vůbec existovala. Ruská opozice a lidskoprávní organizace se domnívají, že proces je vykonstruovaný.