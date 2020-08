Ve školách se politika dělat nemá, říká lídr Trikolóry na jižní Moravě

Na plakátech uvádíte, že chcete odpolitizovat školství. Přesto sám jako ředitel školy svou kandidaturou do politiky vstupujete...

To se přece nevylučuje, každý občan má právo kandidovat. Pokud to není specifický případ uvedený v zákoně, nevím, proč by ředitel školy nemohl jít do voleb.

Potom však to heslo vyznívá poněkud paradoxně.

Myslíme tím něco úplně jiného. Jde především o to, že zejména v poslední době roste ve školách vliv takzvaných politických neziskovek. Formou různých projektů se snaží působit politicky na mládež, jde například o aktivity Člověka v tísni či multikulturní programy. Naším cílem je tomu zabránit. Chceme, aby se žáci ve škole pouze vzdělávali. Další věci, tedy jaký mají mít názor na svět nebo jestli podporovat multikulturalismus, by byly věcí rodiny, nikoliv školy. Plánujeme vytvořit kodex, kde bude jasně definováno, co je z našeho pohledu smysluplné a co ne. Určitě bychom to ale nenařizovali.

Šlo by tedy jen o nezávazný dokument?

Kraj zřizuje většinu středních škol a praktické školy. Dál pochopitelně jeho kompetence nesahají, protože základní a mateřské školy zřizuje obec. Aby měl dokument dosah, musí být doporučující.

A nešlo by svým způsobem také o politizaci škol, když jim jako politici budete říkat, co je správné a co ne?

To určitě ne. Jen říkáme, že do školy nepatří politické názory.

Pokud se stanete hejtmanem, zůstal byste dál i ředitelem?

To pochopitelně nejde. Na škole bych ale neskončil, na čtyři roky bych byl uvolněn pro post hejtmana a poté se na školu zase vrátil.

Chcete zrušit dotace z kraje pro neziskové organizace, které označujete za politické. Upozorňujete i na blokování dálnic ze strany různých sdružení. Není však chyba na straně Ředitelství silnic a dálnic či jiných státních institucí, že stavby špatně plánují, když je následně soud na základě právních argumentů zastaví?

V tom máte částečně pravdu, proto máme jako jeden bod v programu zanalyzování toho, co brání dostavbě dálnic nebo ji blokuje. Chceme zanalyzovat, jestli je problém na straně státu, neziskových organizací či zda vázne výkup pozemků.

Dnes se to neví?

Mám pocit, že to nevíme, takže si to chceme zjistit.

V programu máte i ochranu životního prostředí bez ideologie. Co to znamená?

Z ochrany životního prostředí se v poslední době stal politický problém. Pořád se vykřikovalo, že máme sucho, dokonce pětisetleté sucho, že lidstvo ničí planetu a že neprší. Přitom letošní červen byl nejdeštivější za posledních 60 let. Voda se objevila i v místech, kde dlouho nebyla – například v artéských studních pivovaru Černá Hora, které byly několik let vyschlé. Všechna ta ideologická tvrzení, že trpíme enormním suchem, tak asi nebudou příliš pravdivá.

Ale suchých let bylo několik po sobě, třeba letos museli na Blanensku dovážet vodu v cisternách už v zimě. Většinou to bylo nutné jen v létě.

K nám nic nevozili.

K vám možná ne, ale do malých obcí s mělkými zdroji vody ano, protože nebyl sníh a podzemní vody se tak nedoplnily.

Tak teď už jsou naplněné. (Ve skutečnosti i přes deštivější počasí není situace podle provozovatele vodovodní soustavy stabilní a v některých obcích stále platí regulace na odběr vody – pozn. red.) Nechceme to řešit ideologicky, ale vrátit se k tomu, co preferovali naši předci – tedy zadržovat vodu v krajině, budovat meze a remízky, dělit pole na menší celky. Všechno si to ale chceme nechat zanalyzovat.

O remízcích, poldrech nebo rozdělování polí je slyšet i od ostatních stran. Jak podle vás vypadá ideologická ochrana přírody?

Podívejte se třeba na páteční manifestace za klima. Děti nemají co manifestovat, když mají chodit do školy – a naši politici nahoře řekli, ať se jim to omluví. Děti klidně můžou manifestovat, být politicky aktivní, ale ve svém volném čase, třeba v sobotu.



Trikolóra chce také zrušit inkluzi, vy sám přitom působíte v této oblasti jako lektor. To mi moc nejde dohromady.

Teď už nepůsobím. A to, že jsem působil jako lektor, neznamená, že bych to propagoval. Jako lektor jsem to učitelům vysvětloval, nedával jsem jim žádné ideologické doporučení.

Škola pod vaším vedením ale například začleňovala do společnosti mongolskou menšinu. Učili jste žáky, kteří téměř neuměli česky.

Inkluze je chápána jako podpora žáků se speciálními potřebami, k nimž jen vzdáleně patří tyto cizojazyčné skupiny. Tady to ale bylo dávno před inkluzí, kdy se tomu říkalo integrace, tedy že se mají začlenit do společnosti. Naopak inkluze je o tom, že společnost vytvoří podmínky pro dané jedince.

Budete případně ve vedení kraje toto téma řešit?

Rozhodně chceme. Budeme podporovat fungování praktických škol.

Jste mladé hnutí, takže nemáte zástupce v jihomoravském zastupitelstvu. Jak byste zhodnotil práci současné koalice?

Rozporuplně. Jsou problémy, které nám vadí, jako třeba financování multikulturních aktivit nebo táhnoucí se nevyřešená stavba dálnic.

Ty však staví stát.

To vím, ale kraj to musí tlačit. Je tady také nevyřešený problém s MotoGP. Naopak je potřeba ocenit fungování integrovaného dopravního systému, který je asi nejlepší v Česku, a také je dobře, že kraj podporuje učňovské školství.

Jak chce Trikolóra řešit MotoGP? Má vaši podporu?

Je to žhavé téma. Chceme dosáhnout toho, aby se Velká cena pořádala, ale aby ani Jihomoravský kraj, ani město Brno nemusely zvyšovat svůj příspěvek. Máme k tomu postoj, že je potřeba udělat revizi pořadatelského spolku, kde má dnes podíl stát, kraj a město Brno.

Stát ve spolku podíl nemá.

Stát tam má podíl.

Opravdu nemá.

Nemá? Tak pak bude potřeba přehodnotit fungování spolku, aby tam stát získal podíl.

To si přeje i spolek.

Je potřeba stát dotlačit k tomu, aby převzal odpovědnost za pořádání. Bude se muset podílet finančně, ať už na poplatku, nebo na opravě trati. Ještě se tedy omlouvám, že jsem řekl, že je ve spolku i stát.

V krajských volbách kandiduje Trikolóra poprvé. Jaký očekáváte výsledek?

Pro nás by byl úspěch sedm procent a víc.

Nebudete si vzájemně brát voliče s SPD? Často se vůči sobě ostře vymezujete a jedna jejich poslankyně nedávno přešla k vám. Co když obě strany získají po čtyřech procentech a zůstanou tak mimo zastupitelstvo?

My jsme se zařekli, že se nebudeme vyjadřovat k ostatním stranám. Je však možné, že se stane cokoliv, záleží na voliči. Naším cílem je ho přesvědčit, že jsme ta správná volba.

Jsou strany, se kterými byste nešli do koalice?

Budeme ochotni se bavit se kteroukoliv z demokratických stran.

Jaké strany považujete za nedemokratické?

Nechci je takto dopředu definovat.

Mnohé strany se však vůči vám vymezují. Jak vidíte svůj koaliční potenciál?

Označují nás za extremisty, nevím však, co je na mně extremistického. Nevím, jaký máme potenciál. Ale čím lepší budeme mít výsledek, tím budeme mít logicky i lepší pozici.