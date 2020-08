O hlasy Jihomoravanů se utkají matadoři, vinaři i veterán pod přísahou

Šestnáctka uchazečů mohla ještě v pondělí dělat poslední změny na seznamech. Ty nabízejí nevšední příběhy matadorů, osobností z různých oborů i lidí s kontroverzní minulostí. MF DNES přináší ty nejzajímavější z nich.

1 Kritizovaný odmítač NATO

Rád upozorňuje na chybná společenská a ekonomická paradigmata, píše se ve stranické vizitce o kandidátovi Pirátů a krajském zastupiteli Ivo Vašíčkovi. A původně učitel fyziky, nyní poradce pro management a informační technologie, je za své postoje pravidelně rozebírán na sociálních sítích. Třeba za ten, že by Česko mělo opustit NATO.



Za vystupování v médiích, které Piráty v očích členů poškozovalo, jej dokonce kolegové před třemi lety ve vnitrostranickém referendu odvolali z funkce celostátního místopředsedy. Pro Vašíčka to však není žádná překážka.

„To je vnitrostranická demokracie, smířil jsem se s tím. Pracuju pro Piráty dál. Spíš to tehdy bylo mediálně zveličené, nic zásadního,“ tvrdí Vašíček.

Pokud ve volbách uspěje, zaměří se na vylepšení dopravy, mimo jiné chce prosadit opatření zvyšující bezpečnost chodců a cyklistů na silnicích.

„Rád bych řešil i digitalizaci, se kterou teď pomáhám na pražském magistrátě. Spousta věcí by šla přenést do Jihomoravského kraje, třeba digitální žádosti vyplývající z paragrafu o svobodném přístupu k informacím,“ nastiňuje plány.

2 Oběť zbloudilého politika

Za ČSSD kandiduje starosta brněnských Vinohrad Jiří Čejka, který ještě před dvěma lety stranu kritizoval.

Zástup pedagogů ČSSD nasadila vyučujícího na Univerzitě obrany Vladimíra Vetchého, jenž byl ministrem obrany ve vládě Miloše Zemana. S prezidentem zase léta vedl „válku“ bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek – nynější senátor kandiduje za STAN. Za TOP 09 pak děkan Divadelní fakulty JAMU Petr Francán, za Spolu pro Moravu děkan Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Jiří Schneider. Nejvíc titulů si však píše 43letý vysokoškolský pedagog a lídr SPD – PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL.M.

„V sociální demokracii se jde po moci, ne po ideálech. V brněnské organizaci se stojaté vody nehnuly. Od roku 2001 se nevyměnili klíčové lidé na vedoucích postech,“ prohlásil poté, co ho kolegové nezvolili lídrem pro komunální volby.

S dalšími šesti členy tehdy odešel, založil nezávislou kandidátku, vyhrál a popáté se stal starostou. Přesto se teď do ČSSD vrací. Především kvůli Žarošické ulici na Vinohradech – frekventované a hlučné silnici patřící kraji. Kdysi se jednalo o její opravě a položení takzvaného tichého asfaltu, který ztlumí hluk až o deset decibelů. Plány vyšuměly.

„Teď by si politici mohli na silnici znovu vzpomenout. Pokud člověk chce něco prosadit, musí být u toho a třeba i něco trošičku obětovat,“ vysvětluje svůj obrat Čejka.

3 Čachrování s byty

Sociální demokraté kandidátku obsadili i místostarostou Žabovřesk Pavlem Tyralíkem. Jak informovala MF DNES před čtyřmi lety, ještě coby starosta dostal slevy od těch samých developerů, jimž vyšla radnice vstříc – s celkovou „výhodou“ více než milion korun od nich nakoupil dva byty. Firmy přitom po městské části chtěly změnu územního plánu, aby mohly postavit vyšší než povolené domy, a u politiků uspěly. Tyralík kauzu tehdy označil za nekorektní politický boj.

4 Veterán pod přísahou

Jiný boj dobře zná bývalý voják Daniel Struž, který má za sebou mise v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Iráku i Afghánistánu. A také působení u Vojenského zpravodajství.

„To bych nezdůrazňoval, je to citlivá oblast a nic víc k tomu neřeknu,“ reaguje „exrozvědčík“, nyní zastupitel Řečkovic a kandidát ANO, za které se už loni neúspěšně zkoušel probojovat do Evropského parlamentu.

Struž se podepsal i pod znepokojenou výzvu nad stavem brněnských buněk hnutí.

„Každá politická strana má dřív či později problém, že se do ní chtějí dostat lidé, kteří tam nemají co dělat. Já jsem ale nezávislý kandidát, nejsem členem ANO, takže mě to nijak neomezuje,“ říká politik, který se chce zaměřit na to, co zná nejlépe – bezpečnost.

5 Vybledlé oranžové ideály

Idealisté coby součást Mladých sociálních demokratů skončili, aby vytvořili stejnojmenné politické hnutí, které se spojilo s TOP 09 a kandiduje pod hlavičkou Spolu za Moravu.

Zkušenost i mládí Na hodně neokoukané tváře vsadila ODS, která na kandidátku zařadila hned sedmičku studentů – dvaadvacetiletého zastupitele Ladné Marka Šošku mimo jiné doplňují dvacetiletí Matěj Horák a Matěj Hrabálek a dokonce teprve devatenáctiletý Jakub Tesař. Nejstarší uchazeče o hlasy mají Moravané – strojnímu inženýrovi Jaroslavu Pazourovi a vinaři Blažeji Zajícovi je shodně 83 let.

Předseda Idealistů, dvaadvacetiletý Vojtěch Vašák, nedávno prohlásil, že čím hůř ČSSD ve volbách dopadne, tím lépe pro ni, protože z ní utečou oportunisté a mafiáni.

Na stejně ostrou reakci nemusel dlouho čekat. Adresoval mu ji exhejtman Michal Hašek (ČSSD) s tím, že je jedině dobře, že se tahle „oranžová TOP 09“ definitivně vybarvila.

„Stýskat se mi určitě nebude. Teď ještě odejít z teplých místeček, kde se díky té ‚hrozné‘ ČSSD uhnízdili,“ vzkázal přeběhlíkům nynější volební manažer sociálních demokratů.

6 Kvarteto matadorů

Mimochodem, když byly Vašákovi dva roky, zasedl tehdy na teplé místečko do zastupitelských lavic obnoveného, tehdy Brněnského kraje jistý čtyřiadvacetiletý Michal Hašek. A pokud ho voliči začátkem října z 18. pozice vykroužkují, odstartuje už své šesté volební období.

Třetí nepřetržitou dekádu na kraji už může načít jen další exhejtman Stanislav Juránek (KDU-ČSL) a také dvě komunistické stálice Stanislav Navrkal a Ivo Pojezný.

7 Ve vedení za každou cenu

Zato na svou první krajskou štaci by velmi ráda vyrazila ambiciózní šestka ODS – znojemský místostarosta Karel Podzimek mladší. Že má tah na bránu, ukázal po komunálních volbách, kdy ho voliči „vykřížkovali“, přesto se k funkci prodral. ODS získala tři mandáty, jenže všichni zvolení záhy oznámili, že se na vedení podílet nechtějí, a rezignovali. Podzimkovi mladšímu se tak otevřela cesta do čela města.

Na kandidátce ODS figuruje také Jindřich Vobořil, ředitel brněnské Společnosti Podané ruce, který zastával i funkci národního protidrogového koordinátora. Po neshodách s premiérem Andrejem Babišem před dvěma lety skončil, teď se sám uchází o hlasy voličů.

8 O politice nad vínem

Oslovit je tradičně chtějí i vinařští mistři. Třeba veleúspěšný Josef Valihrach z Krumvíře. „Věřím, že lidovci uspějí a budou dělat politiku více doprava. Je už neúnosné, jak současná politická situace ničí malé a střední podnikatele,“ říká.

Za Spolu pro Moravu kandiduje sommeliér Luboš Velecký i další několikanásobný držitel titulu Vinař roku Miroslav Volařík z Mikulova. „Moje životní filozofie je chovat se korektně, nevidět za každou činností jen profit,“ nabízí své krédo.

9 Kritik nádraží na konci

Až na chvostu kandidátky Trikolóry se objevil právník a exnáměstek brněnského primátora Robert Kotzian, který v minulosti výrazně přispěl k tomu, že vedení města vyřadilo ze hry stavbu nového nádraží v centru Brna.

Po jeho boku se ocitli také advokát Richard Novák, který zastupoval Barboru Škrlovou z takzvané Kuřimské kauzy, nebo lékař, válečný veterán a bývalý velitel polní nemocnice Martin Benda.

10 Bijec za „velkou“ Moravu

Za Moravany vyráží do boje historik Jiří Pernes, kritik uspořádání země do 14 krajů. „Pokládám za projev zoufalosti, že po pádu komunismu se nová demokratická reprezentace uchýlila k obnově těch nesmyslných krajů z roku 1949. Vlastně jen proto, aby mohli uspokojit ambice a potřeby ‚politiků‘, kteří se najednou vyrojili,“ říká Pernes.