Babiš nám politicky vysává region, říká jihomoravský lídr komunistů

Patří mezi „služebně“ nejstarší komunální politiky na jižní Moravě. V zastupitelstvu Blanska se Stanislav Navrkal pohybuje od roku 1990 a po celé dvě dekády od vzniku krajů zasedá i do lavic jihomoravského zastupitelstva. Na čele krajské kandidátky KSČM se ale letos ocitl poprvé ve svých 71 letech.

Když jsme si domlouvali předvolební rozhovor, vyslovil jste podiv nad tím, že se MF DNES chce bavit s komunisty. Jak jste to myslel?

Není tajemství, že tak před 10 až 15 lety se vaše noviny nepříliš zajímaly o názory komunistů. Nebyli jsme příliš uváděni jako někdo, kdo posunuje věc k lepšímu nebo dělá něco dobře.

Vždy dostávají víc prostoru politici, kteří jsou reálně u moci. Navíc jste se do dneška neomluvili za zločiny spáchané za období vaší vlády. Teď byla příležitost, od vraždy Milady Horákové uplynulo letos 70 let.

Omluvili jsme se několikrát, ale veřejnost to pořád nebere jako dostatečné. Já jsem komunista od roku 1987 a všechno tohle musím snášet a vysvětlovat za jiné, za které nemůžu. To, co zmiňujete, byla hrozná doba a je to handicap směrem k lidem, kteří omluvu nových členů nevnímají. To jsou dějiny.

Nicméně ani do debaty lídrů, jež se konala minulý týden v Impact Hubu, vás ani SPD organizátoři z řad mladých lidovců nepozvali s odůvodněním, že patříte mezi nedemokratické a extremistické strany. Co vy na to?

Pochopil jsem to přesně tak, že nás mají za nedemokratické a extremistické strany, se kterými nikdy nebudou spolupracovat. Přitom dvacet let s lidovci spolupracujeme na kraji a na spoustě věcí jsme se dokázali domluvit. Podle mě je to politická rétorika předtím, než se dostanete do zastupitelstva. Pak už se řeší jiné věci a politika jde stranou.

Do té debaty jste ale mohl jít jako divák a ptát se.

Jsem ze staré školy, nechodím tam, kam nejsem zvaný. Vy ano?

Šla bych tam, abych se dozvěděla, co říkají moji konkurenti. V posledních osmi letech ztrácíte. Z 16 mandátů v roce 2012 na sedm v roce 2016 a podle posledního průzkumu volebního potenciálu jste dostali jen 5,5 procenta. Do voleb zbývají ani ne tři týdny. Co s tím uděláte?

Jezdíme dodávkou po kraji a setkáváme se s občany, mluvíme s nimi a rozdáváme program. Já například i set s rouškou, programem a třešňovým čajem. Máme prezentace na sociálních sítích, do každé rodiny se dostanou naše předvolební noviny a pro každý okres máme speciální priority. Ale Andrej Babiš nám sbírá skupinu lidí nad 60 let. Díky výhodám, například rouškovnému, příspěvku pro důchodce nebo patnáctiprocentní dani nám politicky vysává region.

Za hejtmana Michala Haška jste sice byli v opozici, ale měli jste smlouvu o spolupráci s ČSSD. Jak to fungovalo teď?

Za 20 let už víme, co je potřeba, aby se kraj někam posunul, takže řadu priorit máme stejných. Bez smlouvy i s ní je to stejné.

Čísla Stanislava Navrkala 20 let působí v krajském zastupitelstvu. 75 let je průměrný věk členů KSČM na jižní Moravě. 12 let je placeným předsedou kontrolního výboru kraje.

Co jste tedy podpořili a naopak s čím z věcí, které zastupitelstvem prošly, jste nesouhlasili?

Všem nám šlo o stabilizaci zdravotnictví, oddlužení nemocnic a teď se pro ně připravuje jedna zastřešující organizace. Podpořili jsme novou léčebnu pro pacienty s dýchacími potížemi i nákup vlaků za skoro sedm miliard. Nepovedlo se ale pohnout se smlouvou na brněnské letiště, a to ani nově založené společnosti s podílem kraje.

A vy máte nějaký nápad, jak s letištěm jinak naložit?

Pořád ho chceme rozlétat, ale nemůžeme hnout s tou smlouvou na 60 let. A ta je pro kraj nevýhodná.

Co jste v opozici nepodpořili?

Dílčí věci, například dotace do oblasti kultury, kdy kraj podporuje setkávání se sudetskými Němci.

Myslíte festival Meeting Brno?

Ano, součástí je pochod sudeťáků a to nám vadí, protože to je jednostranný pohled na události, stejně jako zkreslování dějin v rámci jižní Moravy.

Co konkrétně se zkresluje?

Třeba ten „pochod smrti“ tím, jak to bylo nespravedlivé, jaké tam byly excesy vůči Němcům.

Ale tato zvěrstva jsou přece zdokumentovaná od pamětníků...

Nejsem historik, ale člověk ve střehu. S tím však nic nenaděláme. Je to schvalované v jednom velkém balíku, kde máme i my některé věci, jako třeba opravu některých historických památníků osvobození kraje. Nepodpořili jsme také například nákup akcií Technologického parku v Brně. A ještěže jsme to udělali, měli bychom problém. V rozpočtu budeme mít propad miliardu.

Nové zastupitelstvo musí řešit další desítky milionů korun pro MotoGP. Jak se k tomu staví komunisté?

Stejně jako ostatní. Když nepomůže stát, Velká cena v Brně končí.

Měli jste za poslední čtyři roky něco čistě svého, co se povedlo? S čím jste pro dobro kraje přišli?

S protikorupční strategií. Jsem dlouhé roky v kontrolním výboru a poslední tři období předseda, takže je to moje téma.

A na co jste například upozornili a tím zabránili škodě?

Právě na letiště, vyzvali jsme radu, aby konala. A ta koná i nekoná. Jako první jsme také upozornili na nutnost boje se suchem.

Jako první? Jak?

Navrhli jsme, aby kraj inicioval celostátní koncepci ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí. Nějaká dotace na dešťovku je málo. Napadlo mě také, že by vodárenské společnosti měly kromě rozvodů pitné vody začít budovat i soustavu na distribuci vody užitkové.

Dovedete si představit, kolik by to stálo?

Na jižní Moravě máme výhodu, že síť vlastní obce, takže si mohou říci, co potřebují.

Co unikátního byste vyzdvihl z vašeho volebního programu?

Chtěli bychom zřídit krajského ombudsmana pro zdravotnictví a sociální služby, protože drtivá většina stížností, které na kraj přicházejí, je právě z těchto oblastí. Měl by působit někde v oblasti kontroly a platil by ho právě kraj.

V minulých volbách byl jedničkou komunistů poslanec Ivo Pojezný. Teď je na 17. místě. Proč?

Počítáme s ním do parlamentních voleb. Netříštíme síly.

Proč kandidujete jako lídr, když byste mohl ve svém věku sedět někde u vody a chytat ryby?

Když máte průměrný věk členské základny v kraji 75 let, nedisponujete zásobárnou sedmdesáti lidí. Požádali mě, abych pomohl při generační obměně. Máme v první desítce i mladé – Filipa Zachariáše, kterému je 27 let, nebo třicetiletého Emila Pernicu.

Právě Pernica dostal ve stranických primárkách ve vašem domovském Blansku víc hlasů než vy, ale je devátý. Jak to?

V krajském součtu jsem dostal nejvíc návrhů na krajského lídra.

Nebyl jste zklamaný, že vás kolegové v Blansku víc nepodpořili?

Nechci prát špinavé prádlo na veřejnosti.

Proč by lidé měli volit KSČM?

Protože dobře známe problémy lidí a chceme je řešit. Jsme lidem blízko. Nejsme povinováni nějakým sponzorům, nejsme zapletení do žádných kauz.

Jaký výsledek berete za úspěch?

Máme čtyři tisíce členů, a abychom udělali stejný výsledek jako minule, museli bychom dostat nějakých 34 tisíc hlasů. Jak jsem zmínil, starší voliče nám přebírá Babiš a protestní hlasy zase Piráti, protože jsou noví a neokoukaní. Nechceme hlavně dopadnout jako v Brně, kde jsme se v roce 2018 už nedostali do městského zastupitelstva. Na druhou stranu jsme jediná opravdu levicová strana, takže by nás mohli volit levicově orientovaní lidé.