Nevnímám, že bych byl ve stínu Haška, říká současný lídr ČSSD Šlapal

Jako starosta Šlapal řídil brněnské Žabovřesky, nyní je náměstkem hejtmana. „Stávající koalici na kraji vnímám jako lepší než tu předchozí. Dokázali jsme potlačit ideologie a fungujeme racionálně a pragmaticky,“ hodnotí Šlapal spolupráci ANO, ČSSD, TOP 09 s Žít Brno a Starosty pro jižní Moravu, s nimiž by se rád podílel na vedení kraje i nadále.

Co bylo v předchozí koalici pod vedením Michala Haška špatně?

Například u sociálních věcí nebylo mnohé nastaveno spravedlivě, ale ve prospěch zájmových skupin, které vycházely z některých politických organizací. Nebudu v tomto nijak konkrétní, protože si myslím, že je to naprosto zbytečné.

V koalici jste byli s lidovci a dohodu jste měli i s komunisty. Od nich tedy vycházely tlaky na věci, které nepovažujete za spravedlivé?

Ano, jsem o tom přesvědčen.

Vy sám jste poslední roky ve funkci náměstka řešil konflikt se sociálními službami kvůli rozdělování peněz. Některé organizace si stěžovaly, že upřednostňujete ty krajské, vy jste si stál za tím, že takový systém je nastaven správně. Něco však asi nebylo dobře, když se organizace ozývaly...

Některé se ozvaly, protože nastavení systému je přivedlo k menším penězům, některé to naopak posílilo. Ale je nesmysl, že to bylo míněno ve prospěch krajských organizací na úkor neziskových. To, že si stěžovaly, je obecný nešvar a snaha některých aktivistů vstupovat do řízení státu, jak se má co nastavit. Já budu vždy hájit spravedlnost bez ohledu na to, jestli na mě někdo vytváří tlak, nebo ne.

Vaši oponenti ale tvrdili, že v jiných krajích to funguje lépe.

V zákoně je to bohužel nastaveno tak, že Jihomoravský kraj dostává nejmenší objem peněz na sociální služby v přepočtu na obyvatele. Ve Zlínském je to o polovinu více. Informoval jsem o tom všechny poslance z jižní Moravy, ale nikdo z žádné strany si toto téma nepřevzal. Já sám zákonodárnou iniciativu nemám, takže bych byl rád, aby si neziskovky nevybíjely vztek na mně.

Vy sám sice podávat návrhy zákonů nemůžete, ale kraj ano.

To považuji až za krajní možnost. Návrh jsem ovšem chystal, jenže pak do toho vstoupil covid. Teď se navíc připravuje novela zákona o sociálních službách, a pokud by přinesla spravedlnost pro Jihomoravský kraj, tak už náš návrh ztrácí smysl.

Sociální oblast máte na starosti osm let, proč s návrhem zákona přicházíte až teď?

Nepůjdu hlavou proti zdi, když mám skoro nulovou šanci na úspěch, jak to bývá u zákonodárné iniciativy krajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí má ale už od začátku roku 2014 vaše ČSSD. To jste nebyli za tu dobu schopni vyjednat, že je systém špatně nastavený?

Jednali jsme o tom, ale paní ministryně má stejnou pozici jako já.

ČSSD je přece už sedmým rokem členem vlády.

Usiluji o to, ale neumím zázraky.

O post krajského lídra jste bojoval s exministryní školství Kateřinou Valachovou. Proč nakonec vůbec není na kandidátce?

Nominace na pozici lídra je jiná věc než na člena kandidátky. Já měl obě nominace, Katka jen na lídra. Když zjistila, že nebude lídrem, o jinou nominaci ani neusilovala.

Nemluvil jste s ní o tom, že by vás posílila?

Bavili jsme se o tom, ale neměla zájem.

Bez ní máte na kandidátce jen deset žen. Proč tak málo, když donedávna měla ČSSD kvóty, že je potřeba mít na kandidátce žen aspoň 40 procent?

Kvóty byly zrušeny a musím bohužel konstatovat, že jedna věc je číslo a druhá, jak autentická byla kandidatura žen. Ženy vždy chyběly, vždy byly přesvědčovány protějšky, aby se účastnily voleb. Ani kvóty ale nevedly ke zvýšení zájmu.

Mezi kandidáty do krajského zastupitelstva je i exhejtman Hašek, tentokrát na 18. místě. Myslíte si, že vzhledem k množství preferenčních hlasů, které v minulosti získával, může uspět?

Jeho přáním bylo být ve druhé desítce, ale šanci na úspěch má podle mě velmi vysokou.

Nemůže být však komplikací při koaličních vyjednáváních jako posledně?

Pokud by i po čtyřech letech ještě fungovala osobní animozita, tak by si ti lidé měli uvědomit, jestli kandidují proti někomu, nebo pro něco.

Michal Hašek je stále nejznámější figurou jihomoravské ČSSD. Jak se vám žije s tím, že jste stále v jeho stínu?

Nevnímám, že bych byl v jeho stínu, ani s ním nijak nesoupeřím. Byl osm let hejtman, poslanec, měl ambice být premiér, takže je logické, že je to postava, která bude mezi lidmi známá. A než se jí někdo vyrovná, tak to nějakou dobu potrvá.

Čísla Marka Šlapala 26 let bylo Marku Šlapalovi, když vstoupil do ČSSD. 7 voleb má za sebou v kraji, Brně a Žabovřeskách. 8 let má na hejtmanství na starost sociální oblast.

Hašek je volebním manažerem ČSSD. Jak se zachováte, když si po volbách řekne o nějaký post s vysvětlením, že přispěl k úspěchu strany?

Co jsme spolu mluvili, tak mně osobně řekl, že si o žádnou funkci neřekne. Myslím, že tato dohoda platí.

Po sněmovních volbách v roce 2013 však v televizi jedenáctkrát lhal, že se žádná schůzka v Lánech nekonala...



Myslím, že se lidé trošku učí z minulosti.

Součástí krajské koalice je ČSSD už dvanáct let. Nejste proti jiným stranám v nevýhodě, že vám všechny problémy mohou konkurenti vytýkat? Například hodně skloňovaný stav silnic.

Vytýkat můžete komukoliv cokoliv, my ale máme naprosto čisté svědomí, protože v těch resortech jsme udělali maximum. Musíte si uvědomit, jaké kompetence a finanční možnosti kraj má.

Když mluvíte o kompetencích kraje, proč jste před čtyřmi lety slibovali do roku 2020 dostavět dálnici D52? Tedy něco, co řeší stát, a nikoliv kraj.

To byl slib koho? Sociální demokracie?

Mám tady váš leták z předchozích krajských voleb.

Aha, dobře. Cílem bylo, že vytvoříme podmínky k tomu, aby výstavba mohla být realizována. To si myslím, že jsme z pozice kraje u územního řízení uskutečnili a udělali maximum. Kvůli tomu, že se to protáhlo vinou stížností a právního rámce, se to prostě nepovedlo. Ne vždy se každý slib podaří uskutečnit.

Mluvíte o tom, že postavíte rehabilitační centrum v Pasohlávkách. Kde na to vezmete, když má kraj kvůli dopadu koronaviru nižší příjmy?

Pokud bychom vzali pouze krajské finanční prostředky, tak bychom neměli peníze vůbec na nic. Existuje ale možnost využít úvěr. Kdybychom si půjčili, lze to realizovat, míra zadlužení kraje je nízká.

Nemá náhodou Jihomoravský kraj nejvyšší zadlužení ze všech regionů?

Máme ho na úrovni devíti procent celého rozpočtu a prostor z hlediska zákona je tam šestinásobný. Dluh navíc není svatý grál, pokud peníze investujete do něčeho, co má smysl.

Plánujete také tisíc družstevních bytů pro mladé. Odkdy kraj staví klasické byty?

Kraj nestaví klasické bydlení, chceme ale využít zkušeností z Brna, kde se družstevní bydlení také chystá. My na tom chceme participovat ve velkých městech napříč regionem a nabídnout možnost spolupráce, protože kraj může být silným garantem pro banky na půjčku na výstavbu. Cílem je dosáhnout o dvacet až třicet procent nižší ceny bytů, kterou družstevníci zaplatí ve srovnání s koupí od developerů. Pokud by však do toho obce nešly, tak by to sám kraj realizovat nemohl.

Na kolik by to kraj vyšlo?

Počítáme s jednou miliardou korun, což by se opět řešilo úvěrem. Následně by ho spláceli jednotliví družstevníci.

Když se ještě vrátím přímo k volbám, jaký letos očekáváte výsledek?

Kdybychom neusilovali o vítězství, nemá smysl, abychom do toho šli. Ale samozřejmě jedna věc jsou očekávání a druhá realita, takže každý výsledek, který bude atakovat dvouciferné skóre, je velký úspěch. Vůbec nepochybuji o tom, že bychom se do zastupitelstva nedostali. Jinak bych ani nekandidoval.