Slogan o inkluzi nikoho neuráží, říká jihomoravský lídr SPD Hrnčíř

Po vnitrostranické debatě se Hrnčíř rozhodl, že místo lídra přijme. „Vyhodnotili jsme, že nová tvář by neměla prostor vyrůst kvůli nouzovému stavu a tématy spojenými s koronavirem. Hnutí tak vsadilo, troufnu si říct, na osvědčeného koně,“ oznamuje sebevědomě Hrnčíř, který kromě krajského zastupitelstva sedí také v tom blanenském a vykonává funkci poslance.

Od minulých krajských voleb v roce 2016 každý rok kandidujete a takřka vždy jako lídr. Máte vůbec čas na práci politika, když pořád řešíte kampaň?

Je pravda, že poslední čtyři roky neprovozuji žádné koníčky a veškerý volný čas věnuji rodině. Naštěstí mám také v hnutí a ve vzdělávacím středisku, které řídím, dobré spolupracovníky, takže všechna práce neleží na mně. Jinak by se to zvládat nedalo.

Dá se čekat, že letošní kandidaturou načnete nové kolečko a za rok budete opět jedničkou do Sněmovny na jihu Moravy, za dva roky v Blansku a tak dále?

Nevím. Nedokážu v tuto chvíli říct, co bude za rok nebo za dva.

Když jsem loni v květnu sledoval schůzi krajských zastupitelů, tak se z ní celý váš čtyřčlenný klub omluvil. Hejtman citoval vašeho kolegu Libora Bláhu, že přítomnost na zasedání by pro vás byla jen mařením času. Proč kandidujete, když je to pro vás zbytečné?

O tom nevím, ale podle mého názoru jsme takto za ty čtyři roky chyběli jen jednou. Musela to být mimořádná schůze, na které jsme chyběli kvůli zahraniční cestě do Ruska. Ta byla dlouhodobě plánovaná.

Nedá se to interpretovat i tak, že se s vámi další strany kvůli vašim názorům nechtějí bavit?

To si úplně nemyslím. Možná to platilo na začátku, kdy nás neznali, ale myslím, že dnes už jsou vztahy jiné. Spolupráce je normální, i když je jasné, že když jsme v opozici, tak je jiná než mezi stranami koalice.

Jaký dnes máte koaliční potenciál, když říkáte, že se vztahy vylepšily?

Bude záležet na výsledku voleb. Pokud volby vyhrajeme, bude jiný, než kdybychom příliš neuspěli. Cílíme na dvouciferný výsledek a posléze se budeme snažit mít podíl v krajské koalici, abychom mohli prosazovat náš program.

S jakými stranami byste nešli do koalice?

Obecně platí, že nemůžeme jít do koalice se stranami, které podporují ilegální migraci nebo omezování suverenity České republiky. Napadá mě třeba TOP 09.

Tedy strana, které jste byl členem?

Kandidoval jsem za tuto stranu v komunálních volbách před deseti lety a volební program byl velmi dobrý.

V Brně se hodně řešil plakát SPD „Zdravé školství bez inkluze.“Řidič dopravního podniku s touto reklamou odmítl jezdit, protože se ho dotklo, že by kvůli jeho dětem s autismem, které chodí do školy, mělo být školství nemocné.

Nic takového tam nebylo. Nemířilo to proti žádným dětem, ani žádné osobě. Neslyšel jsem od nikoho jiného, že by to někoho pobuřovalo a uráželo.

Čísla Jana Hrnčíře 8krát už Hrnčíř kandidoval: za TOP 09, Úsvit a SPD. 3 funkce vykonává. Je zastupitel Blanska i kraje a poslanec. 5 titulů udává: PhDr. Ing. Mgr. Jan Hrnčíř, MBA, LL. M.

Vy nevnímáte, že by někoho mohlo tohle znění urazit?

Rozhodně ne. Samozřejmě je to slogan, nedá se tam vysvětlit celý program, co je špatně v inkluzi a co chceme změnit.

Chystáte se plakát ještě nějak upravit?

Nevidím k tomu důvod. Když ho změníme, tak se najde zase jiný člověk, který bude mít pocit, že ho uráží něco jiného. Tak to zase budeme měnit? Já tomu nerozumím. Plakát není ani neetický, ani protiprávní, ani nesměřuje proti nějaké skupině osob.

V programu píšete, že kraj musí vést lidé, kteří pracují pro své občany, ne pro mafii. Kdo ze stávajícího vedení podle vás pracuje pro mafii?

To je směřované k brněnské kauze Stoka. Nikdo neví, kam až se rozlévá, ale jde za politiky hnutí ANO, které vedlo Brno a vede také kraj. Přímo bývalý primátor Brna Petr Vokřál řekl, že je hnutí prolezlé mafií. On byl v té době přitom celostátní místopředseda hnutí ANO.

Nelíbí se vám, že kraj dává peníze do podpory leteckých linek. Jak se tedy má brněnské letiště rozlétat, když se to nedaří? Je to vůbec váš plán?

Za ty čtyři roky se na rozlétání Brna vyhodily desítky milionů korun, byly to obrovské peníze – a efekt není žádný. Je potřeba, aby tam vznikla obchodní a logistická zóna, což roste, ale pomalu. Bez jejich podpory se to rozlétat nepodaří. Zároveň je potřeba řešit cenu pronájmu, ta sjednaná je opravdu směšná. Vyjednává se sice aktualizace smlouvy, ale ani ta nevypadá příliš dobře. Také bude potřeba jednat s letišti v Ostravě a Bratislavě, abychom se nedublovali.

Nelimituje však Brno spíš Vídeň jakožto blízké mezinárodní letiště?

To určitě ano. Ale i o Brno je zájem, například jsme se o tom bavili v rámci delegací do Ruska, že jsou společnosti, které by letecké spojení s Brnem chtěly. Rusko má v Brně konzulát a poměrně hodně Rusů i lidí z postsovětských republik by mělo zájem létat na Moravu, ale vedení kraje se snažilo o lety na západ nebo na Ukrajinu.

Ta je zrovna také postsovětskou republikou.

Ano, ale třeba Rusko vynechali, což si myslím, že je škoda. Určitě by se tam našel zájem. Nemyslím, že přímo v Moskvě, ale třeba Petrohrad je velmi zajímavé město.

Chcete bránit zániku odborného učiliště ve Cvrčovicích na Brněnsku. K jeho sloučení, které kraj odůvodňoval vysokými náklady, však nedošlo, protože loni zastupitelé plán smetli ze stolu. Proč máte v programu něco, co už se neřeší?

To, že se to smetlo ze stolu, není přesné. Bylo to odloženo, riziko tady stále je a kdykoliv se o tom opět může jednat.

To platí o jakékoliv škole. Vy jste však kritizoval, že se vynakládají desítky milionů korun na letiště a nic z toho není. V tomto případě chtěl kraj sloučením ušetřit náklady, nevyhazují se tedy i zde peníze zbytečně?

Vedení kraje ale dospělo k závěru, že náklady nejsou až tak vysoké, proto od toho ustoupilo. Ušetřily by se naprosto marginální prostředky a přitom by to zkomplikovalo dětem vzdělávání.

Tvrdíte také, že kraj dává ze svého rozpočtu víc peněz na podporu filmu než na zadržování vody a boj se suchem a že se to musí změnit. Ve schváleném rozpočtu jsou to však vyrovnané položky, kdy na každou jde deset milionů. Takže nepíšete pravdu.

Na zadržování vody v krajině bylo nejdříve osm milionů a až pak, při schvalování, se po velké kritice ještě dva miliony přidaly, aby to alespoň dorovnalo podporu filmového průmyslu. Tak to je. Nezdá se vám to být málo?

Zmiňuji jen vaše tvrzení, že se na zadržování vody dává méně peněz než na filmování, což není pravda.

Bylo to myšleno tak, že když se schvaloval rozpočet, tak tam bylo osm milionů a na podporu filmového průmyslu deset. Až pak se tam dodatečně přidaly dva miliony.