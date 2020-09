Přinesu novou energii, která na kraji chybí, říká jihomoravský lídr Pirátů

„Jsem skromný člověk, byli to ale právě moji přátelé a spolustraníci, kteří mě přiměli kandidovat na lídra,“ říká uchazeč o post hejtmana Lukáš Dubec, který zatím v žádných volbách mandát nezískal.

Pracujete ve strojírenské firmě jako projektant a programátor obráběcích strojů. Proč byste měl být najednou hejtmanem kraje, kde žije přes milion lidí?

A proč ne? Jsem člověk, který se delší dobu zapojuje do občanského a politického života, mám čistý štít, protože nejsem zatížen žádnou pochybnou minulostí a kauzami. Spolu s dalšími kolegy můžeme do zastupitelstva přinést novou krev a energii, která tam dnes chybí.

Nebudete pro voliče příliš neznámý, na rozdíl od dvojky kandidátky, podnikatele a stávajícího krajského zastupitele Jiřího Hlavenky? Toho jste ostatně marně přesvědčovali, aby byl lídrem.

Porovnávat se s Jirkou Hlavenkou je opravdu těžké. Na druhou stranu si nemyslím, že je třeba být extra známý, i když se to od lídra čeká.

Spoléháte se tedy spíše na to, že voliči Pirátů se zaměří na značku nebo celostátního předsedu, jako je tomu u hnutí ANO?

Myslím, že půjde o takový mix. Strany mají obecně tvrdé jádro voličů, dost lidí se ale podívá i na program nebo také osobnosti na kandidátce. Je však jasné, že práce vrcholných politiků je více vidět.

Co hlavního vytýkáte současnému vedení kraje?

Podle mě nemá vizi a strategii pro další rozvoj. Nejsou nové nápady a vše jede v zajetých kolejích.

Jak byste to chtěl změnit?

Jedním ze směrů je, že se kraj musí rozvíjet rovnoměrně. Když se podíváme do minulosti, upřednostňovalo se Brno, což je logické, když je to druhé největší město v Česku. Měli bychom ale podporovat i regiony, aby odtud lidé neodcházeli.

Myslíte tak i na sebe a svůj region, když v programu máte jako stěžejní bod zlepšení železničního spojení mezi Znojemskem a Brnem?

Dá se to tak samozřejmě interpretovat, ale oblastí, kde je nutné investovat do silnic, železnice nebo i jiných způsobů přepravy, je více.

Zásadním heslem Pirátů je dlouhodobě transparentnost. Píšete o nutnosti otevřených výběrových řízení i na malé zakázky, aby úřady přímo neoslovovaly stále stejné dodavatele. Na druhou stranu ale mluvíte o nutnosti podporovat lokální ekonomiku a místní firmy v obcích, tedy aby výběrová řízení zvýhodňovala právě podnikatele z daného regionu. To si přece odporuje.

Tím, že výběrová řízení budou otevřenější, tak to umožní lokálním dodavatelům, aby se do nich přihlásili.

Čísla Lukáše Dubce 5krát už kandidoval ve volbách, vždy bez úspěchu. 8 let je členem České pirátské strany. 3 zastupitele má nyní krajský koaliční klub Zelených a Pirátů.

Tomu rozumím. Ale když například Hodonín vypíše výběrové řízení, přihlásí se tam firmy z Hodonína a z Uherského Hradiště, tak ty druhé už budou v nevýhodě, protože jsou z jiného regionu. Tak je to podle vás správně?

Pokud se na to budeme dívat z hlediska lokální ekonomiky, tak ano.

Je však taková diskriminace některých podnikatelů v souladu s transparentností, kterou prosazujete?

Podle mě ano. Pořád ta výběrová řízení budou transparentní, protože jsou otevřená.

Mluvíte o tom, že najdete způsoby, jak do kraje přilákat nové lékaře a sestry. Už jste ty způsoby našli?

Ony už nějak zavedené jsou, ve spolupráci s obcemi chceme ale nabídnout něco víc. Například příspěvek na zřízení ordinace nebo na přepravu lékaře mezi obcemi, protože je nemožné, aby byl doktor v každé vsi.

Na jakou částku tato podpora Jihomoravský kraj vyjde?

Bohužel nemám v hlavě čísla, kolik by třeba byly náklady na ordinaci. Její vybudování však může být otázka statisíců. Záleží také, jestli má obec nějaké volné prostory.

Všiml jsem si, že se tematicky hodně snažíte cílit na starší populaci, abyste nebyli spojováni jen s tím, že jste strana mladých. Mimo jiné slibujete vznik programů na kulturní vyžití pro seniory, třeba zájezdy do divadel. Jak si to představujete?

Nemusí to ani organizovat kraj, ten může podpořit iniciativy, které vznikají ve městech a obcích. Například v Břeclavi takové programy mají a kraj by na ně mohl přispět.

Dále považujete za důležitou ochranu kriticky významné infrastruktury, jako jsou vodovody nebo energetická soustava. Jaké vodárny nebo sítě vlastní kraj? Neslibujete něco, na co nemáte reálný vliv?

Nevlastní žádnou síť, ale můžeme pomoci se zajištěním peněz, s žádostmi o dotace od Evropské unie a státu či s ulehčením byrokracie pro obce i svazky obcí. Kraj má být prostředníkem mezi obcí a státem a pomáhat hlavně těm nejmenším. Takhle je to míněno.

Podobně se hodláte zasadit také o rychlejší projednání odvolání proti rozhodnutím podřízených správních orgánů na krajském stavebním odboru. Jde ale o státní správu, nikoli samosprávu. Jak je chcete jako politici řídit?

Můžeme jim pomoci se zaváděním metodik, případně zajistit urychlení procesů díky digitalizaci komunikace na krajském úřadě.

Ale tyto odbory komunikují v rámci státní správy. Asi těžko jako kraj zdigitalizujete stavební úřady ve městech po celém regionu, které komunikují s nadřízeným na krajském úřadě a kam od nich také chodí odvolání.

Ano, to souhlasím.

Jaké jsou vaše další priority?

Určitě boj se suchem, což se však nevyřeší ze dne na den. Vidím cestu v tom, že kraj může metodicky pomoci obcím, které nemají kapacitu problém řešit administrativně.

Někteří politici zmiňují, že kraj dává na boj se suchem málo peněz ze svého rozpočtu. Je i podle vás deset milionů korun málo?

Je to sice spousta peněz, ale vzhledem k tomu, že pít potřebujeme všichni a krajina vyžaduje vodu, tak je to rozhodně málo.

Jaká suma je adekvátní?

Klidně desetkrát víc, možná ještě větší částka.

Kde jinde byste na to vzal peníze?

To určitě ovlivní fakt, jaké do kraje poputují příjmy. Teprve na základě toho se odvine, kolik peněz bude možné poslat do jaké oblasti. Házet teď čísly je krásné, sám bych do toho dal i třeba miliardu.

Jak hodláte postupovat po volbách?

Naše strategie je v přípravě a zveřejníme ji asi týden před volbami. Jaké určíme programové priority, zatím nechci říkat, protože dokument zatím není schválený. Předpokládám však, že se v něm určitě objeví, že nepůjdeme do koalice s SPD a komunisty.

Hodně diskutovaná byla u Pirátů i koalice, kterou jste před dvěma lety uzavřeli v Brně s ODS, lidovci a ČSSD. Jak ji vnímáte?

Jde o ožehavé téma, ale myslím, že je dobře, jak to v Brně dopadlo, protože se nám daří prosazovat program a plnit to, co jsme slíbili. Vědělo se dopředu, že tohle spojení může být problematické, že mezi ostatní stranami existují vazby z minulosti. Ale zatím tady není žádná kauza ve smyslu, že by byl někdo obviněn, i když někteří poskytovali policii vysvětlení (primátorka za ODS Markéta Vaňková a její náměstek Robert Kerndl, pozn. red.).

Jaký volební výsledek považujete za úspěch?

Ten, který nám umožní se podílet na vedení kraje. Úspěchem bude, když získáme alespoň deset zastupitelů. To už je nějaká váha, kdy je koaliční partner brán vážně.