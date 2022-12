Měla jsem jiné nápady než mužští kolegové, vzpomíná autorka „okatých“ kreseb

„Je to pro mě příjemné, je to vlastně už třetí generace mých ctitelů, které jsem si ‚vychovala‘. Nadále mě touží občas navštívit a podívat se, co dělám,“ těší výtvarnici, jež má za sebou zhruba 130 knížek, do nichž přispěla svými obrázky. Dvě z nich dokonce sama napsala.

I když je vaší doménou olejomalba, věnujete se i litografii. Co vás na ní zaujalo?

Je to taková chlapská, náročná práce, protože každá barva se musí rozkreslit, ale velice mě to baví. Jsem moc ráda, že jsou i lidé, kteří to chtějí. Mám jich už asi šestnáct.