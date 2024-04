Velkolepý návrat. Brněnské veletrhy hostí po šesti letech obří Techagro

Dlouhou přetržku způsobila covidová pandemie a její dopady, které zabránily konání obří akce v předchozích dvou sudých letech. Návrat bude velkolepý, žádný jiný brněnský veletrh nezabírá tolik plochy. Techagro s doprovodnými akcemi se rozprostře do čtyř pavilonů a šesti venkovních prostranství. „Celá polovina areálu výstaviště bude naprosto plná,“ poukazuje manažer akce Petr Maliňák.

Brány se návštěvníkům otevřou v neděli a bohatý program potrvá do čtvrtka, vždy od 9 do 18 hodin. Pořadatelé očekávají o něco méně příchozích než při posledním ročníku v roce 2018, i tak by jich podle střízlivého odhadu mohlo letos přijet kolem 70 tisíc.

Své poklady tu bude vystavovat 430 firem včetně velkých výrobců a dovozců zemědělské techniky, stovka z nich bude ze zahraničí. „To ukazuje, že tyto veletrhy mají i po šesti letech pořád mezinárodní přesah. Čísla navíc potvrzují, že jsou Techagro, Silva Regina a Biomasa nejvýznamnějšími oborovými veletrhy v Česku,“ vyzdvihuje Maliňák.

Vůbec poprvé se tu objeví projekt Chytrá farma, který dokládá, že práce s daty a nejmodernějšími technologiemi pronikla i do zemědělství. Představí se například nejvýkonnější polní robot na českém trhu nebo ultrapřesný postřikovač řízený umělou inteligencí. K vidění bude i stroj zajišťující autonomní jízdu po poli, který následuje vodiče a podle jeho rychlosti a polohy se pohybuje automaticky.

„Chybějící pracovní síla v oboru je světový problém. Právě precizní zemědělství, robotizace a automatizace ho může pomoct řešit. Musíme si uvědomit, že zemědělství je jediný sektor produkující potraviny. Vzhledem k tomu, jak neustále narůstá počet lidí na planetě, bude potravin potřeba pořád víc a víc. Sice existují cesty laboratorního pěstování a produkce, ale zůstávají stále v plenkách. Zemědělství hraje hlavní roli,“ podotýká Jiří Mašek z České zemědělské univerzity v Praze.

Firmy tradičně vystaví také „mašiny“ související s rostlinnou výrobou a lesnictvím. Chybět nebudou traktory, žací a secí stroje či sklízecí mlátičky. Vystavovatelé ukážou i harvestory, nakladače, řetězové a pásové pily nebo štěpkovače.

Velký důraz kladli pořadatelé na organizaci dopravy, aby okolí výstaviště nezkolabovalo jako při nedávném Motosalonu. Na návštěvníky apelují, aby co nejvíc využili veřejnou dopravu, vedle toho kromě parkovišť uvnitř areálu připravili i plochy u Anthroposu a Zvonařky. V online aplikaci návštěvníci uvidí možnosti pro odstavení aut i naplněnost parkovišť, zároveň je dokáže nasměrovat.

Povedený restart

Společnost Veletrhy Brno doufá, že nastávající akce potvrdí současný pozitivní trend. Nedávný Motosalon mile překvapil rekordní návštěvností 71 tisíc, velice dobře si vedly i odborné módní veletrhy Styl a Kabo. „Letošní první čtvrtletí musíme i přes všechny komplikace způsobované velkou stavební aktivitou v našem okolí hodnotit velmi pozitivně,“ říká šéf firmy Jan Kubata s narážkou na vznikající multifunkční arénu v sousedství i práce na přilehlé silnici v Bauerově ulici.

Loňské tržby Veletrhů Brno dosáhly téměř 800 milionů korun. Zisk byl zhruba 40 milionů, minimálně z části jej však způsobil prodej pozemků pod zmíněnou halou městu. I tak se proti předcházejícímu roku firma „vyšvihla“, tehdejší příjmy činily necelých 740 milionů a zisk něco přes pět.

Pryč jsou tak časy stamilionových ztrát způsobených covidem, zároveň se ovšem stále nevrátily stejně vysoké zisky.

„Po covidu se podařilo veletrhy restartovat, velmi úspěšný byl Motosalon. Cílem je dostat se na úroveň před pandemií. Nový ředitel přichází s novými náměty a myšlenkami. Naděje vkládáme do červnového veletrhu Urbis, který je zaměřený na vše, co souvisí s chytrými městy, a představí se v novém formátu,“ oznamuje brněnský radní Petr Kratochvíl (ODS), který má na starosti městské firmy.

Aktuálně Veletrhy Brno zpracovávají novou koncepci areálu. Chystají se postavit nový sklad, aby vyhovoval moderním potřebám.

Program na výstavišti Dřevorubci, unikátní paroží i simulátor harvestoru V neděli a pondělí od 12 do 17 hodin se na volné ploše R uskuteční soutěže ve sportovním dřevorubectví, v nichž se poprvé utkají i ženy. Na volné ploše Z1 si zájemci po celou dobu veletrhů vyzkoušejí lukostřelbu, v pavilonu Z zase vyrazí na laserovou střelnici.

V myslivecké části veletrhu si návštěvníci v pavilonu Z prohlédnou mimo jiné unikátní trofej jelena s parožím dvaadvaceteráka uloveného v roce 1935 v oboře na Děčínském Sněžníku nebo lovecký kočár arcivévody Karla. Ve zvěřinové restauraci si vychutnají vybrané pokrmy. Na myslivce čekají přednášky, na nichž vystoupí třeba odborník na srnčí zvěř Pavel Scherer.

Díky simulátoru si lidé v pavilonu Z vyzkouší fungování harvestoru používaného při těžbě dřeva. Venkovní prostranství K bude patřit přehlídce hospodářských zvířat, pavilon G obsadí velká včelařská prodejní výstava. V plánu jsou také přednášky na téma včelařství.