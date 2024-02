Polívka není, dejte si burger, vtipkoval Matásek při zahájení Motosalonu

Ve filmu Divoké včely se herec Pavel Liška přepravuje na staré motorce, na které vozí i svoji filmovou přítelkyni v podání Táni Vilhelmové. V civilním životě se ho láska k benzínu drží od dětství, v sedle tráví hodně volného času. Nebylo náhodou, že na motocyklu dorazil i do Brna na zahájení Motosalonu.

Burácení motorů čtvrtečnímu odpoledni, kdy tradiční přehlídka motocyklů na brněnském výstavišti začala, dominovalo. Do haly F přijely na motorkách a čtyřkolkách hlavní tváře akce v čele s Pavlem Liškou, jeho kolegou Davidem Matáskem, zpěvákem Kamilem Střihavkou a dalšími.

„Polívka nebude, ale burgery jsou venku,“ vtipně divákům oznámil Matásek, že jednu z pozvaných osobností, Vladimíra Polívku, bohužel neuvidí.

Návštěvníkům to, zdálo se, dobrou náladu nevzalo. Motosalon je největší akcí svého druhu v republice. „Máme radost, že jsou tady přítomny všechny značky, které na českém trhu můžete získat,“ uvedl Jan Kubata, ředitel Veletrhů Brno, sám oblečený v motorkářské bundě.

Motosalon se v plné parádě koná po čtyřech letech, ten poslední se i přes nejistotu uskutečnil v době přicházející covidové pandemie. Akce obsadila hned čtyři pavilony brněnského výstaviště. Expozici s vystavenými motorkami a čtyřkolkami najdou návštěvníci v pavilonech P a F. Hned první den si možnost prohlédnout, ale i posadit se na některý z nadupaných strojů nenechaly ujít tisíce lidí. Velké expozice si připravili zástupci značek Jawa, Honda, Yamaha, Harley-Davidson, nechybí ale ani menší prodejci.

Zajezdit si na nových modelech BMW mohou návštěvníci v hale G1. Není to přitom jediné místo, kde může člověk stroj vyzkoušet. Vedle haly P je připravený menší plac k projížďce. „Zájemce jenom vyplní jednoduchý dotazník, v podstatě nám jde hlavně o číslo řidičského průkazu. Stačí klasické AM, co se dostává automaticky k béčkovému řidičáku,“ vysvětlil Daniel Haroš, obsluhující projížďky pro veřejnost.

Na ploše mezi pavilony P a Z vyrostla Show arena, kde návštěvníci uvidí motorky v akci. Velkou podívanou si hned po první den připravili motocykloví kaskadéři Special Brothers. Nejen oni vystoupí i v následujících dnech. Kruhový pavilon Z se proměnil v Burger festival arénu, kde si návštěvník může pochutnat na více než stovce různých druhů hamburgerů i dalším jídle a pití. Možnost si prohlédnout stroje zmiňovaných i dalších značek a zažít pravou motorkářskou atmosféru mají návštěvníci do neděle, kdy veletrh končí.