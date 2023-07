Vandal v Břeclavi poničil trávník na hřišti, klub nabídl odměnu za odhalení

Hřiště se poprvé stalo terčem útoku zhruba před dvěma týdny. „V první fázi jsme to nechtěli řešit, protože jsme si říkali, že to byl čin nějakého vyšinutého blázna. Ale když se to stalo potřetí, už jsme s tím šli ven,“ popisuje předseda klubu Fosfa MSK Břeclav Alexandr Hrabal.

Ten vystupuje i na videu zveřejněném na Facebooku, v němž slibuje pět tisíc korun za informace vedoucí k dopadení a usvědčení „darebáka“, který má spoušť na svědomí. Vzniklá škoda zatím není přesně vyčíslena.

„Zaprvé chceme toho dacana najít, zadruhé jsme chtěli ukázat, co se stalo. Lidé, kteří se o hřiště starají, jsou z toho úplně hotoví. Dva měsíce jsme ho dávali do kupy, aby tam mohlo trénovat 300 mládežníků, a dnes je v takovém stavu,“ sděluje Hrabal s tím, že i přes poškození se na trávníku trénuje dál.

V Břeclavi teď pracují také na zabezpečení areálu. „Nikdy předtím se něco takového nestalo. Pamatuju si, když se ještě lajnovalo hřiště vápnem, že to někde nalajnovali nehašeným a když zapršelo, měli metrové lajny. Ale aby někdo něco takového udělal úmyslně, to nepamatuju, a přijde mi to hodně přes čáru. Péče o trávník stojí peníze a obrovské úsilí, tak si asi umíte představit, jak nás to štve, když to řeknu slušně,“ lamentuje Hrabal.

Co přesně trávu poškodilo, zatím není jasné. „To bychom museli dát hlínu na rozbor. Ale je to komplet spálené, do pěti centimetrů je mrtvá hlína. Mohlo to způsobit víc věcí - ocet, horká voda, nějaký totální herbicid. Poškozené je i druhé hřiště. Museli jsme to celé podsít, je s tím spousta práce,“ líčí předseda klubu, jehož muži hrají divizi, tedy čtvrtou nejvyšší soutěž.

Stejně jako škodlivá látka je neznámá také identita pachatele i jeho motiv. „Variant je na stole víc. Existuje nepřeberné množství lidí a charakterů. Mohli jsme někoho naštvat, někdo může být zhrzený, někomu může vadit, když se jinému daří. Mohlo to udělat nějaké děcko, někdo se tím může bavit,“ přemítá Hrabal.

Ten nechtěl sdělit, zda ohledně případu osloví policii. „To si s dovolením nechám pro sebe, abych nevyzradil víc, než je potřeba. Děláme všechno pro zabezpečení areálu i pro to, abychom toho ‚umělce‘ našli. Myslím, že někdo nebude mít lehké spaní, pokud se tím třeba někde pochlubil,“ oznamuje Hrabal.