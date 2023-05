Ty odsud neodjedeš, řvali rodiče na sudího fotbalových žáků

„Když jsem si ten záznam poprvé pustil, myslel jsem, že sleduju film čtvrté cenové skupiny. Byl jsem v šoku. A iritovalo mě, že nikdo tam s tím nebyl ochotný nic udělat. Jsou v tom namočení úplně všichni. Kromě rozhodčího, který měl utkání zastavit, také domácí funkcionáři a trenér, náš trenér,“ popisuje předseda MSK Břeclav Alexandr Hrabal, který dával dohromady sestřih z kamery, ale sám na utkání nebyl.

Většina nadávek mířila na sudího Přemysla Kulíška. „Rozhodčí zápas nezvládl, byť je mi ho spíš líto. Znám ho, je to místní rozhodčí. Mluvil jsem s ním pak v neděli, byl z toho hotový. Říkal mi, že něco takového nezažil a že v ten moment ztuhl a nevěděl, co má dělat. Odpověděl jsem mu, že holt všechno je jednou poprvé, ale tu situaci mu nezávidím. Kdyby to odpískal, utkání by se kontumovalo, domácí tým by dostal pokutu a pak by schytal pár telefonátů, že je poškodil. Ale třeba by to bylo v pořádku a domácí by to vzali správně, to je otázka,“ přemítá Hrabal.

Z Ratíškovic na Hodonínsku se hosté i sudí dočkali omluvy. „Ukončit zápas bylo na místě. Rozhodčí to měl udělat a je jeho chybou, že to neudělal, byl by naprosto v právu. Nikdo nestojí o to, poslouchat od 55. minuty nadávky,“ uznává sekretář domácího Baníku Jan Toman.

Problém s vulgárními rodiči hráčů nezastírá, ale přisuzuje jej jednomu agresivnímu jedinci, který strhl i ostatní. „Nebyl tam sám, ale vše pramenilo od něj. Je to člověk, se kterým máme dlouhodobé problémy. Jde o otce hráče, který ani nebyl k zápasu nominovaný, hraje za mladší žáky. On spustil reakci dalších rodičů,“ vysvětluje Toman.

S křiklounem se podle svých slov snažil situaci vyřešit, ale postrádá nástroj, který by fungoval a zároveň nezasáhl dítě.

„S dotyčným máme problémy jak na domácích, tak venkovních zápasech. Domlouvali jsme mu, konfrontovali jsme ho, pokusili jsme se mu zamezit v přístupu do areálu, ale naráží to na svobodu pohybu. Nemůžeme vymáhat pravidla jako na stadionech Sparty a Slavie, kde je řád, o který se opřou. Nejsou to naše pozemky, jsme spolek, který se snaží hřiště udržovat a stará se o něj, ale zakázat vstup na obecní pozemek? Nevím, jak bych to mohl vymoci,“ krčí Toman rameny.

Břeclavský předseda s ním ovšem nesouhlasí. „Existuje spousta nástrojů, jak to vyřešit. Na stadionu může jednat pořadatelská služba, případně se dá spolupracovat s městskou policií,“ nadhazuje návod.

„Pokud by se něco takového stalo u nás, tak to ukončím. Došel bych za rozhodčím, ať to odpíská. Tam tento proces vůbec nenastal a nechali to dojít do extrému, kdy sice nešlo o život, ale smrdělo to věcmi, které jsou absolutně neslučitelné s fotbalem, natož mládežnickým,“ míní Hrabal.

Oba funkcionáři se shodují, že podobné výlevy nejvíc odnesou právě mladí fotbalisté. „Takový rodič to dítěti znechutí do dalších let. Vyrůstá v tom a dopadne to na něj. Tenhle kluk je šikovný, velmi talentovaný, ale zkoušel to ve Slovácku, v Hodoníně a všude to mělo jepičí život skrze jednoho rodiče,“ odhaluje Toman osud syna hlavního viníka sobotních scén.